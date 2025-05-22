La refrescante ruta en Tarragona con aguas cristalinas, puentes colgantes y piscinas naturales

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

A veces, la playa no es la mejor opción, especialmente cuando las calas más tranquilas se llenan de gente. En estos casos, la montaña se presenta como la alternativa perfecta, ofreciendo paz, naturaleza y, lo mejor de todo, la posibilidad de darse un refrescante baño en piscinas naturales. En Cataluña, uno de los lugares más impresionantes es El Pinetell, un pequeño pueblo situado a solo 40 minutos de Tarragona.

Un rincón natural por descubrir

El Pinetell es hogar de uno de los destinos más secretos y encantadores para los amantes de la naturaleza: el Toll de l’Esqueix. Este oasis natural, alimentado por las aguas cristalinas del río Brugent, destaca por sus aguas frescas y limpias, ideales para disfrutar de un chapuzón en verano. A la belleza del entorno se suma una cascada que embellece aún más el paisaje y una serie de puentes colgantes de madera que cruzan el río y ofrecen un toque aventurero a la caminata.

El camino hacia el Toll de l’Esqueix es una experiencia en sí misma. Desde el aparcamiento en El Pinetell, los excursionistas pueden seguir un sendero señalizado con marcas blancas y amarillas, que los llevará por un paisaje de montañas, valles y la posibilidad de escuchar el croar de las ranas en su hábitat natural. A lo largo del recorrido, el mirador de Roca del Lloro ofrece unas vistas espectaculares del valle, un lugar ideal para desconectar y respirar aire limpio.

Una ruta accesible para todos



La ruta, de unos 4,4 kilómetros, es de baja dificultad, con un desnivel de solo 177 metros, lo que la convierte en una caminata apta para todos. La ida es mayormente descendente, y para quienes se preocupan por la pendiente, el tramo final incluye una cuerda para evitar resbalones.

Una vez superados los puentes colgantes y llegando al Toll de l’Esqueix, los excursionistas se encontrarán con una piscina natural rodeada de tranquilidad. Además, los más aventureros pueden probar a bañarse bajo la cascada, una experiencia única.

Más allá del Toll de l’Esqueix



Para quienes quieran más, el río arriba ofrece otra piscina natural menos concurrida, aunque también algo más difícil de acceder. El regreso implica un pequeño esfuerzo extra debido a la pendiente ascendente. La excursión no termina en el Toll de l’Esqueix. El Pinetell, un pequeño pueblo con solo siete habitantes, cuenta con una iglesia románica del siglo XII y las ruinas de un castillo templario, lo que añade un toque histórico a la visita.

Cómo llegar



El Pinetell se encuentra a 40 minutos de Tarragona por la A-27, y a aproximadamente una hora y 45 minutos desde Barcelona, tomando la AP-7 y la AP-2 hasta Montblanc. Desde allí, se sigue por la C-14 hasta La Riba, donde se desvía hacia El Pinetell. Un destino ideal para los amantes de la naturaleza, las aventuras al aire libre y aquellos que buscan escapar de las aglomeraciones veraniegas.