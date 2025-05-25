Rescatan el cuerpo de la mujer accidentada mientras hacía espeleología en una cueva de Tortosa

Rescate del cuerpo sin vida de la mujer accidentada en l'avenc de la Crisi, en el Parc Natural dels Ports

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat van rescate ayer sábado por los alrededores de las 23.00 horas el cuerpo sin vida de la mujer accidentada mientras hacía espeleología en una cueva de Tortosa.

La víctima, de 40 años, sufrió una caída en l'avenc de la Crisi, en el Parc Natural dels Ports. Iba con un grupo de compañeros y el resto de personas que hacían la actividad resultaron ilesas.

El aviso del accidente se recibió a las 12.52 horas y los Bomberos activaron 12 dotaciones, con efectivos de los GRAE y el helicóptero de rescate. En paralelo, se movilizaron tres ambulancias del SEM y varias patrullas de los Mossos.

Ante las dificultades del terreno, se activaron las unidades de subsuelo y de montaña para poder hacer las tareas de investigación judicial. La extracción se llevó a cabo una vez Mossos realizaron los trámites judiciales para el levantamiento del cuerpo.

El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha explicado a la ACN que la cueva de l'Avenc de la Crisi, en el macizo del Port, forma parte de las rutas de espeleología de Cataluña y es una de las más importantes en la zona.

L'Avenc tiene una profundidad de 141 metros y es conocido en el mundo de la espeleología, ha explicado, expresando su pésame a la familia, amigos de la víctima, y a todo el colectivo.

Jordan también ha agradecido las tareas de los servicios de emergencia, que ha recordado que trabajaron durante muchas horas para localizar a la víctima y, posteriormente, rescatar el cuerpo.

Rescate del cuerpo sin vida de la mujer accidentada en l'avenc de la Crisi, en el Parc Natural dels PortsACN

Rescate del cuerpo sin vida de la mujer accidentada en l'avenc de la Crisi, en el Parc Natural dels PortsACN