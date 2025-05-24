Muere una mujer de 40 años mientras hacía espeleología en l'Avenc de la Crisi, en Tortosa

Imagen de archivo de un helicóptero de los Bomberos de la GeneralitatTráfico Aéreo de Cataluña

La persona que ha sufrido el accidente en l'Avenc de la Crisi, en Tortosa, ha perdido la vida. Se trata de una mujer de 40 años de edad, que se ha accidentado mientras practicaba espeleología con un grupo de compañeros. El resto de personas que hacían la actividad, han resultado ilesas. la unidad GRAE de los Bomberos procederá a realizar la extracción del cuerpo.

Desde que se ha recibido el aviso, a las 12.52 horas, los Bomberos de la Generalitat han activado inmediatamente efectivos de la unidad GRAE y otros vehículos de apoyo, así como un helicóptero de rescate. En total, 12 dotaciones.

Con respecto al SEM, ha activado 3 unidades terrestres, un equipo conjunto con Bomberos de la Generalitat y un equipo de psicólogos.

Los Mossos d'Esquadra, por su parte, han activado varias patrullas de seguridad ciudadana, el jefe de turno regional operativa. Ante las dificultades del terreno, han activado las unidades de subsuelo y de montaña para poder hacer las tareas de investigación judicial en el lugar.