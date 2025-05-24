Operativo de rescate por un herido en una cueva de Tortosa durante una salida de espeleología

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una persona ha resultado herida este sábado mientras practicaba espeleología en l'Avenc de la Crisi, una cueva situada en el término municipal de Tortosa.

Los hechos han tenido lugar al mediodía, cuando a las 12.52 horas los Bomberos han recibido el aviso de un accidente que afectaba a un grupo de personas que realizaban una exploración subterránea. Una de las integrantes del grupo habría sufrido un accidente dentro de la cavidad, mientras que el resto de participantes se encuentran en buen estado.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado 13 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, entre las cuales hay efectivos de la unidad especializada en rescates GRAE, un helicóptero con la unidad conjunta sanitaritzada Bombers-SEM, así como personal procedente de varios parques de la Región de Emergencias de las Terres de l'Ebre. También participan vehículos de mando y de apoyo logístico.

Los efectivos del GRAE, con experiencia en rescates en entornos de difícil acceso como cestos o montañas, continúan las maniobras por llegar hasta la persona herida y llevar a cabo la extracción con las máximas garantías de seguridad.