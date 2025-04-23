El clima primaveral llena de lectores y escritores las calles de Tortosa para celebrar Sant Jordi

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El clima primaveral de este miércoles, con cielo claro y temperaturas más que confortables a partir de media mañana, han acompañado y propulsado la celebración de la diada de Sant Jordi en el casco antiguo de Tortosa. La calle de Sant Blai, la plaza del Àngel y la calle Cervantes han concentrado, un año más, paradas de libros, rosas y también de entidades. Por las calles de la ciudad, lectores y escritores del territorio han intercambiado impresiones y felicitaciones.

La jornada ha arrancado con el ya tradicional acto de homenaje al escritor y poeta tortosino Gerard Vergés, que murió justamente el mismo día de Sant Jordi de hace once años. El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha aprovechado la ocasión para anunciar la reedición de dos de sus obras.

Cómo es habitual en un día laborable de Sant Jordi en Tortosa, las hileras de escolares que visitan la cincuentena de paradas llenan el centro neurálgico de la Fiesta, entre la calle San Blai y la plaza del Àngel y el núcleo antiguo. Entre los más pequeños, de buena mañana también paseaban muchos grupos y parejas de gente mayor y a partir de media mañana, muchos de aquellos que «se escapan» un rato del trabajo para comprar los libros y las rosas que regalarán o se autorregalarán.

Cisco Canalda y Maite Bonfill han salido a dar una vuelta de forma improvisada y «han comprado más de lo que estaba escrito». De la librería han salido con varios ejemplares «del ámbito de la espiritualidad» que tanto los interesa, y también han comprado una rosa con un trocito de chocolate. «Es un día para salir y encontrarte gente, disfrutar en el máximo, con este buen tiempo», han insistido.

Dulce rosa

La rosa que va acompañada de un trozo del chocolate tortosina Creo es de la Floristería Jordina Bravo. El establecimiento ha preparado 1.300 rosas de autor y las vende en una parada al inicio de la calle Cervantes. Cómo explica Paula Cid, que ayuda durante la fiesta, ofrecen rosas «más grandes y abiertas» y con presentaciones que representan Tortosa. Cid ha apuntado que las ventas están yendo muy bien. De hecho, antes de mediodía ya no los quedaban rosales.

En Tortosa las dos librerías ocupan la plaza del Àngel con las dos grandes paradas de libros y toda la calle Sant Blai se llena de las paradas de las entidades donde se pueden encontrar también manualidades, libros de segunda mano u otras curiosidades. Los escritores van dando tumbos por los diferentes estands donde pueden firmar libros a los lectores. Montse Castellà, cantautora y escritora, estampa dedicatorias «ilusionada» de su último libro Que hi brolle vida i llum. «Sant Jordi es bonito en cualquier momento, pero cuando estás a la otra parte de la mesa, es muy agradecido», ha destacado.

El día de Vergès

La fiesta de Sant Jordi en Tortosa ha empezado con la conmemoración de la muerte del escritor tortosí Gerard Vergés, hace once años. El Ayuntamiento reeditará, con la editorial Comanegra, El pintor tortosí Antoni Casanova, una monografía de uno de los pintores más cotizados de su tiempo a escala mundial, y Eros i art, una obra con que Vergés ganó el premio de ensayo Josep Vallverdú y dónde expresa su pasión por la belleza del mundo y reflexiona sobre el erotismo de las obras maestras de la literatura y la pintura.

En la ofrenda floral en el espacio Vergés del parque municipal Teodor Gonzàlez ha participado los familiares del escritor, el alumnado de los institutos Dertosa y Cristòfor Despuig, el profesor y escritor Manel Ollé, la escultora Cinta Sabaté y el músico Albino Tena. Los actos del Año Vergés continúan viernes con la ruta literaria Tortosa, sota la sombra de Vergés y la mesa redonda El llegat de Gerard Vergés con Manel Ollé, Quim Melchor, Emigdi Subirats, Tomàs Camacho, Carlos Vergés i Sílvia Panisello. Domingo se hará el acto Llegat Vergés, que se organiza con la colaboración de Òmnium Cultural, y que contará con la participación de Emigdi Subirats, Coia Valls y Sergi Trenzano.