Júlia Albesa, de La Irreal de Tortosa: el reto de preparar sola un Sant Jordi

Hace semanas que ella cabila, encarga y almacena toda la logística para tener una gran parada de 45 metros cuadrados en la plaza del Àngel de Tortosa. Lo ha preparado sola, en los ratos sin clientela, desde su pequeña librería, La Irreal. La bandera, las bolsas, los datáfonos, el cambio, la caja, el ordenador, las tijeras, la cinta adhesiva, los albaranes y una memoria prodigiosa.

«Lo que me da más miedo es no olvidarme nada y haber escogido bien la oferta de libros», dice Júlia Albesa, propietaria de La Irreal de Tortosa. Sobre las cinco y media de la mañana se ha puesto a transportar cajas con ayuda de su familia y algún amigo. Sobre las nueve y media, casi tiene más de 450 títulos sobre los mostradores. Es el día más importante del año.

Eran pasadas las nueve de la noche este martes y en la librería La Irreal todavía no se había bajado la persiana. Entre los últimos clientes, previsores, que ya hacían la compra de los libros para Sant Jordi, entre las últimas llamadas para consultas sobre algún título, la propietaria, Júlia Albesa, daba repaso de todo lo que hace semanas que prepara para poder desplegar la gran parada que ha montado esta diada en la plaza del Àngel de Tortosa, a pocos metros del establecimiento.

Albesa ha previsto que dormiría poco. Pasadas las seis de la mañana ya había llegado a Tortosa, desde Aldover, donde vive. Había aparcado el coche en Ferreries y atravesaba el puente del Estat, bajo el cual está su pequeña y acogedora librería. Con la ayuda de su familia, madre, padre y hermana, ha trasladado un centenar de cajas y ha empezado a poner tablones y caballetes, envueltos por la bandera y protegidos por los porches de la plaza.

Su cabeza tenía el mapa hecho de la distribución de los libros. Su staff, formado también por algún cliente VIP y una estudiante en prácticas, seguía sus órdenes: abrir cajas, llevar material desde la librería, recoger cartón... «La gente que te quiere mucho y valora el esfuerzo que haces te hecha una mano», agradece. Júlia se ha encargado de poner sobre la larga parada, título por título, todos los ejemplares que ha encargado. Los de fútbol están juntos, los de escritores del Ebre en primera fila, los de la leyenda de Sant Jordi van a la última mesa. «Ahora me doy cuenta de la locura que he hecho porque no entiendo cómo me cabían tantos libros en tan poco espacio (en la librería)», dice risueña.

Los nervios contenidos

Un contratiempo y un malentendido con los organizadores ha retrasado el montaje y las dos últimas mesas de la parada se han tenido que montar sobre las nueve y media. Los nervios contenidos han esperado pacientemente que la brigada municipal moviera unas plataformas que estaban en medio del espacio de La Irreal. La primera cliente ha detenido el paso mecanizado que hace rato que mantiene Júlia, ir desde las cajas, a las mesas. «¿Tienes este en catalán?». Primeras consultas, primeras dudas del día.

Una librera que se hace mayor

Este es el cuarto Sant Jordi de Albesa con La Irreal. El quinto de ella. Ayudar a la compañera de la librería La Romàntica de Amposta fue el impulso definitivo para aparcar el periodismo y cumplir su sueño: abrir su propia librería. De una parada de tres mesas de camping que se le desmontaron llenas de libros en un Sant Jordi lluvioso, ha pasado a desplegar una gran parada de 45 metros cuadrados y siete grandes mostradores. «Hubo unos aguaceros en el primero, pero auguré que era una buena señal y voy creciendo, sí,» reconoce Albesa.

Sufre por aquello que se haya podido olvidar. «La gente no lo notará, pero yo sí. Seguro que me he dejado alguna cosa», lamenta. Dentro y fuera de la librería se pueden comprar más de 450 títulos, este miércoles. «Todavía no sé cómo lo hago. Tengo mucha memoria fotográfica. Hace dos meses que planifico los libros, las cajas los precios, cómo los distribuiré para que tengan conexión», detalla. En torno a las diez de la mañana, con todos los libros sobre los mostradores «ya es feliz» y empieza a disfrutar.

«Únicos y especiales»

Las ventas las prevé igual que los últimos años y pide que si pueden mejorar, mejor. «Es un día único porque facturamos en un día lo mismo que en dos semanas en la Feria del libro de Madrid. Eso nos hace únicos y especiales y ningún lugar, aunque nos quieran copiar el modelo, lo podrá conseguir», reivindica la librera. Mañana el agotamiento está garantizado, pero todavía habrá ventas y tiene que empezar el post Sant Jordi. «Toda la excedencia se tiene que volver antes de mayo, hay mucho trabajo a hacer y empieza otro trabajo a contrarreloj. De hecho, desde que se acaba Navidad hasta mayo, trabajamos para Sant Jordi», dice Albesa.