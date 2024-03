La flota de cerco de Tarragona y el Ebre lamenta el «agravio comparativo» con Castellón por no hacer la veda partida

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los pescadores de cerco de Tarragona y las Tierras del Ebre lamentan el «agravio comparativo» con Castellón para no hacer la veda partida. Así lo ha expresado el presidente de la cofradía de la Ametlla de Mar, Miquel Brull, después de que la flota catalana haya parado de noviembre a febrero, mientras que la castellonense volverá a amarrar las barcas en abril. El plan multianual de cerco estipula este año que los barcos del Mediterráneo nordoccidental se detienen tres meses seguidos. «La sorpresa fue cuando nos encontramos que en Castellón les han permitido hacer dos meses y medio de veda, a nosotros no se nos dio esta opción», ha aseverado Brull y lo ha relacionado con una «rabieta política» de la secretaría general de pesca del estado español.

Hasta ahora, las vedas de cerco se hacían de forma partida, entre diciembre y en enero y más adelante en abril. El presidente de la cofradía de la Ametlla de Mar, Miquel Brull, ha insistido en la importancia de los paros biológicos para promover la regeneración de especies como la sardina y el boquerón, a la vez que ha remarcado a la ACN que siempre han sido abiertos a hacer un paro de tres meses de duración separados en diferentes periodos.

Así, después de la anterior campaña, este año volvieron a pedir parar la flota entre el 15 de noviembre y el 15 de febrero y estaban dispuestos a volver a amarrar las barcas todo el mes de abril, hasta completar los tres meses de veda. Sin embargo, Brull ha afirmado que desde la secretaría general de pesca del estado español les pidieron que de octubre a noviembre y de abril a mayo no se pescara sardina. Una opción que los pescadores rebatieron para no ser «viable», ya que tanto la sardina como el boquerón se pescan a la vez y no es posible distinguir una especie de la otra una vez sale en el mar.

Según este pescador, los biólogos del Icatmar presentaron unos estudios donde se justificaba esta premisa y entonces el organismo estatal estipuló que las barcas de cerco del área del Mediterráneo nordoccidental pasarían a hacer las vedas durante tres meses seguidos, además de añadir una nueva normativa que hacía quedarse en el suelo en las barcas un día por semana durante todo el mes de marzo. Una decisión que tenía que afectar por igual en las flotas de Girona, Barcelona, Tarragona, Alicante, Valencia, Castellón y parte de Murcia.

Diferencia con Castellón

En este contexto, Brull denuncia que en el caso de Castellón, se los ha permitido hacer veda partida del 15 de noviembre al 2 de enero y todo el mes de abril, una opción que pidieron y la secretaría general de pesca los concedió. «Si nos lo hubieran consultado, quizás tampoco habríamos estado de acuerdo en hacerlo, pero como mínimo saberlo. Estábamos convencidos de que sería para todos igual», ha lamentado el presidente de la cofradía calera.

En este sentido, ha puesto énfasis en que el agravio comparativo no es contra los pescadores castellonenses, sino en la diferenciación que ha hecho la secretaría general de pesca hacia unas flotas que pertenecen a la misma área de actuación y los pescadores apuntan a una «rabieta política» del organismo estatal. En la misma línea, Brull sospecha que la petición de trabajar cuatro días semanales en el mes de marzo en vez de cinco «no tiene ningún rigor científico».

De momento, las capturas que están cogiendo en la Ametlla de Mar no son tan abundantes como se preveía, tal como ha afirmado el pescador Román Martí, 'Otto'. «El pescado parece que sea mejor, pero la cosa todavía está un poco justa, ya sea porque hay muchos animales, nos cuesta un poquito», ha asegurado. Según Martí, la pesca de boquerones sigue siendo mayoritaria en comparación con las sardinas, si bien la calidad de los dos peces es más alta que años atrás.

Con respecto a la decisión de parar la flota catalana durante tres meses ha tenido un impacto directo en el mercado del pescado azul. «Lo que no se puede hacer es lo que ha hecho la administración, parar prácticamente el 80% de la flota del Mediterráneo durante las mismas fechas, porque dejas el mercado desprovisto. Este año a toda la banda de Andalucía se lo pones en bandeja, porque el mercado ha quedado para ellos», ha lanzado Brull.

Les barcas paradas durante tres meses

El paro obligado durante tres meses ha tenido también efectos en la flota, ya que sólo se subvencionan 52 días de trabajo del conjunto de la veda. Como trabajador, se trata de una situación que Martí ha señalado que no los afecta de forma tan directa, pero como armador, Brull ha subrayado que tener la barca en el muelle durante tanto tiempo compuerta gastos y sobre todo, falta de ingresos. A pesar de todo, Martí ha resaltado que en el ámbito personal, estar parado tres meses seguidos «es muy pesado».

Está previsto que antes del verano se vuelvan a reunir las tres flotas ebrenses y tarraconenses como son la de la Ametlla de Mar, Cambrils y Tarragona para debatir las fechas de paro biológica de la siguiente campaña, con la previsión de recuperar la veda partida. Según Brull, una vez hecha la reunión a escala provincial y también catalana, se elevará la propuesta en la secretaría general de pesca del estado español, a la espera de recibir una respuesta por parte del organismo estatal sobre las diferencias vividas este año.