La flota d'encerclament de Tarragona i l'Ebre lamenta el «greuge comparatiu» amb Castelló per no fer la veda partida

Els pescadors d'encerclament de Tarragona i les Terres de l'Ebre lamenten el «greuge comparatiu» amb Castelló per no fer la veda partida. Així ho ha expressat el president de la confraria de l'Ametlla de Mar, Miquel Brull, després que la flota catalana hagi parat del novembre al febrer, mentre que la castellonenca tornarà a amarrar les barques a l'abril. El pla multianual d'encerclament estipula enguany que els vaixells del Mediterrani nord-occidental s'aturen tres mesos seguits. «La sorpresa va ser quan ens vam trobar que a Castelló els han permès fer dos mesos i mig de veda, a nosaltres no se'ns va donar aquesta opció», ha asseverat Brull i ho ha relacionat amb una «rabieta política» de la secretaria general de pesca de l'estat espanyol.

Fins ara, les vedes d'encerclament es feien de forma partida, entre el desembre i el gener i més endavant a l'abril. El president de la confraria de l'Ametlla de Mar, Miquel Brull, ha insistit en la importància de les aturades biològiques per promoure la regeneració d'espècies com la sardina i el seitó, a la vegada que ha remarcat a l'ACN que sempre han estat oberts a fer una aturada de tres mesos de durada separats en diferents períodes.

Així, després de l'anterior campanya, enguany van tornar a demanar aturar la flota entre el 15 de novembre i el 15 de febrer i estaven disposats a tornar a amarrar les barques tot el mes d'abril, fins completar els tres mesos de veda. Tot i això, Brull ha afirmat que des de la secretaria general de pesca de l'estat espanyol els van demanar que d'octubre a novembre i d'abril a maig no es pesqués sardina. Una opció que els pescadors van rebatre per no ser «viable», ja que tant la sardina com el seitó es pesquen a la vegada i no és possible destriar una espècie de l'altre un cop se surt a la mar.

Segons aquest pescador, els biòlegs de l'Icatmar van presentar uns estudis on es justificava aquesta premissa i llavors l'organisme estatal va estipular que les barques d'encerclament de l'àrea del Mediterrani nord-occidental passarien a fer les vedes durant tres mesos seguits, a més d'afegir una nova normativa que feia quedar-se a terra a les barques un dia per setmana durant tot el mes de març. Una decisió que havia d'afectar per igual a les flotes de Girona, Barcelona, Tarragona, Alacant, València, Castelló i part de Múrcia.

Diferència amb Castelló

En aquest context, Brull denuncia que en el cas de Castelló, se'ls ha permès fer veda partida del 15 de novembre al 2 de gener i tot el mes d'abril, una opció que van demanar i la secretaria general de pesca els va concedir. «Si ens ho haguessin consultat, potser tampoc hauríem estat d'acord a fer-ho, però com a mínim saber-ho. Estàvem convençuts que seria per a tots igual», ha lamentat el president de la confraria calera.

En aquest sentit, ha posat èmfasi en què el greuge comparatiu no és contra els pescadors castellonencs, sinó en la diferenciació que ha fet la secretaria general de pesca envers unes flotes que pertanyen a la mateixa àrea d'actuació i els pescadors apunten a una «rabieta política» de l'organisme estatal. En la mateixa línia, Brull sospita que la petició de treballar quatre dies setmanals al mes de març en comptes de cinc «no té cap rigor científic».

De moment, les captures que estan agafant a l'Ametlla de Mar no són tan abundants com es preveia, tal com ha afirmat el pescador Román Martí, 'Otto'. «El peix sembla que sigui més bo, però la cosa encara està una mica justa, ja sigui perquè hi ha molts animals, ens costa una miqueta», ha assegurat. Segons Martí, la pesca de seitons continua sent majoritària en comparació a les sardines, si bé la qualitat dels dos peixos és més alta que anys enrere.

Pel que fa a la decisió d'aturar la flota catalana durant tres mesos ha tingut un impacte directe en el mercat del peix blau. «El que no es pot fer és el que ha fet l'administració, aturar pràcticament el 80% de la flota del Mediterrani durant les mateixes dates, perquè deixes el mercat desproveït. Enguany a tota la banda d'Andalusia els ho poses en safata, perquè el mercat ha quedat per a ells», ha etzibat Brull.

Les barques aturades durant tres mesos

L'aturada obligada durant tres mesos ha tingut també efectes en la flota, ja que només es subvencionen 52 dies de feina del conjunt de la veda. Com a treballador, es tracta d'una situació que Martí ha assenyalat que no els afecta de forma tan directa, però com a armador, Brull ha subratllat que tenir la barca al moll durant tant de temps comporta despeses i sobretot, manca d'ingressos. Malgrat tot, Martí ha ressaltat que en l'àmbit personal, estar aturat tres mesos seguits «és molt pesat».

Està previst que abans de l'estiu es tornin a reunir les tres flotes ebrenques i tarragonines com són la de l'Ametlla de Mar, Cambrils i Tarragona per debatre les dates d'aturada biològica de la següent campanya, amb la previsió de recuperar la veda partida. Segons Brull, un cop feta la reunió a escala provincial i també catalana, s'elevarà la proposta a la secretaria general de pesca de l'estat espanyol, a l'espera de rebre una resposta per part de l'organisme estatal sobre les diferències viscudes enguany.