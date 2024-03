Denuncian un conductor bebido que circulaba con un microcoche con graves deficiencias técnicas en el Perelló

El microcoche en el que circulaba un hombre de 48 años denunciado por los Mossos no tenía ni puerta del conductor ni tapa del motor.ACN

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Un hombre de 48 años ha sido denunciado penal y administrativamente este viernes por conducir bebido con un microcoche con graves deficiencias técnicas. Después de ser parado por el cuerpo de vigilantes municipales del Perelló en la carretera TV-3022, entre el Perelló y Rasquera, los Mossos d'Esquadra han sometido al hombre a las pruebas de alcoholemia, en las cuales ha dado un resultado positivo de 0,77 mg/l.?

Por otra parte, el conductor tenía el permiso de conducir AM suspendido por una condena penal anterior y no había hecho el curso obligatorio para recuperarlo. Además, el vehículo en el que circulaba no disponía ni de la puerta del conductor ni de la tapa del motor. Tampoco tenía el seguro en vigor ni había pasado la inspección técnica de vehículos. El microcoche ha sido trasladado al depósito municipal de vehículos del Perelló y las diligencias penales serán remitidas al juzgado de instrucción de guardia de Tortosa.