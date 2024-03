Denuncien un conductor begut que circulava amb un microcotxe amb greus deficiències tècniques al Perelló

Un home de 48 anys ha estat denunciat penalment i administrativament aquest divendres per conduir begut amb un microcotxe amb greus deficiències tècniques. Després de ser aturat pel cos de vigilants municipals del Perelló a la carretera TV-3022, entre el Perelló i Rasquera, els Mossos d'Esquadra han sotmès l'home a les proves d'alcoholèmia, les quals ha donat un resultat positiu de 0,77 mg/l.

D'altra banda, el conductor tenia el permís de conduir AM suspès per una condemna penal anterior i no havia fet el curs obligatori per recuperar-lo. A més, el vehicle amb el qual circulava no disposava ni de la porta del conductor ni de la tapa del motor. Tampoc tenia l'assegurança en vigor ni havia passat la inspecció tècnica de vehicles. El microcotxe ha estat traslladat al dipòsit municipal de vehicles del Perelló i les diligències penals seran remeses al jutjat d'instrucció de guàrdia de Tortosa.