Una aprendiz del programa de mentoría del sector marítimo pesquero: «Tener un referente femenino ha sido muy positivo»

Les mujeres son una minoría en el sector marítimo pesquero del país. Promover su incorporación, empoderarlas y garantizar el relevo generacional son algunos de los objetivos del programa de mentoría impulsado por el Departamento de Acción Climática, mediante la Escuela de Capacitación Nauticopesquera de Cataluña. Hace un año arrancó la iniciativa que reúne cuatro parejas, formadas por una mentora y mentorada, entre las cuales se ha establecido una relación de tutorage. Míriam Sirisi y Júlia Pérez son un ejemplo. Comparten experiencias y aprendizajes en el puerto de Calafat de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). "Soy la única chica de los 28 que somos en clase, tampoco tengo profesoras; tener un referente femenino ha sido una cosa muy positiva", expresa.

Júlia tiene 22 años y es una alumna del ciclo de grado superior de Transporte Marítimo y Pesca de Altura de la Escuela de Capacitación Nauticopesquera, situada en la Ametlla de Mar. Ella decidió dejar la carrera universitaria que estaba cursando y adentrarse en el mundo del mar. "Soy de Sant Antoni de Calonge, siempre he vivido muy cerca del mar y ha estado mucho presente a mi vida", ha aseverado. La joven explica que nunca se había planteado dedicarse profesionalmente, pero cuándo encontró el ciclo no tuvo dudas: "Me lancé a la piscina y vine hacia l'Ametlla a estudiar; me está gustando mucho, veremos qué me ofrece este mundo", ha añadido. Este año, acaba los estudios y todavía no sabe hacia qué rama se decantará.

Con más de 30 años de experiencia, Míriam Sirisi comparte sus conocimientos, destreza y años de trabajo con Júlia. Después de varias sesiones y de planificar un plan de trabajo, las dos han hecho tareas en el mismo puerto calero, desde trabajos de mantenimiento de embarcaciones en otros relacionados con la náutica de recreo y profesional. Así, la mentora ofrece consejos, guía y ayuda a la alumna con el fin de afrontar nuevos retos. "Es una experiencia muy enriquecedora porque toda persona joven que quiera entrar en el mundo del mar lo tiene difícil, y más si es una mujer; en mi época de aprendiz me hubiera gustado tener alguien", ha afirmado la capitana de puerto y directora de los puertos de Calafat y Marina Sant Jordi, gestionados por la empresa de Calafat S. A.

De hecho, Sirisi ha señalado que sus inicios fue muy complicado por el hecho de que el sector marítimo pesquero está muy masculinizado. Además, sostiene, es un oficio que está acondicionado por el esfuerzo físico y por unas condiciones meteorológicas "duras". En su caso, desde bien pequeña quería trabajar y lo hace por vocación. Ha asegurado que ha conseguido dedicarse aquello que más le gusta. "Tenemos que hacer equipo, y las mujeres tenemos la capacidad de hacerlo, también los hombres, pero nosotros lo tenemos que hacer más. Tenemos que buscar complementar puntos donde no podemos llegar ni con maquinaria, ni con esfuerzo físico, para tener un equipo de categoría", ha defendido la responsable.

Al mismo tiempo, ha reivindicado el trabajo invisiblilitzada hecho por las mujeres desde casa, ya que han llevado el control de la economía pesquera – realizada por los hombres- y han velado para que los aparejos estuvieran a punto. "Tenemos que hacer resonancia de muchas mujeres que todavía están escondidas, pero han sido parte principal del funcionamiento del mar, como las remendadores", ha remarcado. De hecho, la falta de mujeres referentes en el ámbito marítimo es lo que pretende cambiar el programa de mentoría y es uno de los aspectos que más valora a la joven estudiante. "Para mí es muy importante, porque somos 28 alumnos en mi clase y soy la única chica, tampoco tengo profesoras; el hecho de tener un referente femenino de este mundo ha sido una cosa muy positiva, ya que al final también puedes compartir experiencias de otra forma", ha opinado Pérez.

«Revertir el sesgo de género»

El gerente de la Escuela de Capacitación Nauticopesquera de Cataluña, Feliu López, ha explicado que el programa de mentoría lleva a cabo acciones "concretas y significativas para revertir un poco el sesgo de género que hay en el sector marítimo". A modo de ejemplo, ha indicado que sólo un 7% de los alumnos que cursan el grado superior son mujeres y que tan sólo el 10% hacen cursos marítimos. Además, ha detallado que las mujeres representan un 22% de las titulaciones de recreo obtenidas en el centro. "Son números que realmente cantan y explican un poco el qué", ha lamentado el gerente.

No son los únicos datos que certifican la poca presencia de las mujeres en el ámbito marítimo. Según datos facilitados por el Departamento de Acción Climática, en las últimas elecciones de las cofradías de pescadores, celebradas el año 2022, el censo de electores ha sido de 1.850. De estos, 46 son mujeres, lo que representa un 2,4% de electoras. En el caso del sector acuícola, indican, hay 103 explotaciones registradas, de las cuales 46 son de titularidad societaria. El resto son de titularidad de personas físicas, mayoritariamente de hombres -40- y diecisiete de mujeres.

Programa de mentoría

El programa de mentoría se enmarca dentro de la Estrategia Marítima de Cataluña 2030, el cual tiene entre sus objetivos fomentar la participación de las mujeres en la formación y el acceso a las actividades profesionales y de recreo que se hacen en el ámbito marítimo. Además, también tiene el apoyo de Mujeres con Sal, una asociación sin ánimo de lucro impulsada por un colectivo de mujeres con un largo recurrido en el campo de la sostenibilidad y el desarrollo socioeconómico local en clave marítima. También participan miembros de la Asociación Catalana de Mujeres del Mar.