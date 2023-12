Una aprenent del programa de mentoria del sector marítim pesquer: «Tenir un referent femení ha sigut molt positiu»

Les dones són una minoria en el sector marítim pesquer del país. Promoure la seva incorporació, empoderar-les i garantir el relleu generacional són alguns dels objectius del programa de mentoria impulsat pel Departament d'Acció Climàtica, mitjançant l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya. Fa un any va arrencar la iniciativa que aplega quatre parelles, formades per una mentora i mentorada, entre les quals s'ha establert una relació de tutoratge. La Míriam Sirisi i la Júlia Pérez en són un exemple. Comparteixen experiències i aprenentatges al port de Calafat de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). "Soc l'única noia dels 28 que som a classe, tampoc tinc professores; tenir un referent femení ha sigut una cosa molt positiva", expressa.

La Júlia té 22 anys i és una alumna del cicle de grau superior de Transport Marítim i Pesca d'Altura de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera, situada a l'Ametlla de Mar. Ella va decidir deixar la carrera universitària que estava cursant i endinsar-se al món de la mar. "Soc de Sant Antoni de Calonge, sempre he viscut molt a prop del mar i ha estat molt present a la meva vida", ha asseverat. La jove explica que mai s'havia plantejat dedicar-s'hi professionalment, però quan va trobar el cicle no va tenir dubtes: "Em vaig llançar a la piscina i vaig venir cap a l'Ametlla a estudiar; m'està agradant molt, veurem el què m'ofereix aquest món", ha afegit. Enguany, acaba els estudis i encara no sap cap a quina branca es decantarà.

Amb més de 30 anys d'experiència, la Míriam Sirisi comparteix els seus coneixements, destresa i anys de feina amb la Júlia. Després de diverses sessions i de planificar un pla de treball, totes dues han fet tasques al mateix port calero, des de feines de manteniment d'embarcacions a altres relacionades amb la nàutica d'esbarjo i professional. Així, la mentora ofereix consells, guia i ajuda a l'alumna per tal d'afrontar nous reptes. "És una experiència molt enriquidora perquè tota persona jove que vulgui entrar al món de la mar ho té difícil, i més si és una dona; en la meva època d'aprenent m'hagués agradat tenir algú", ha afirmat la capitana de port i directora dels ports de Calafat i Marina Sant Jordi, gestionats per l'empresa de Calafat S.A.

De fet, Sirisi ha assenyalat que els seus inicis va ser molt complicats pel fet que el sector marítim pesquer està molt masculinitzat. A més, sosté, és un ofici que està condicionat per l'esforç físic i per unes condicions meteorològiques "dures". En el seu cas, des de ben petita volia treballar-hi i ho fa per vocació. Ha assegurat que ha aconseguit dedicar-se allò que més li agrada. "Hem de fer equip, i les dones tenim la capacitat de fer-ho, també els homes, però nosaltres ho hem de fer més. Hem de buscar complementar punts on no podem arribar ni amb maquinària, ni amb esforç físic, per tenir un equip de categoria", ha defensat la responsable.

Alhora, ha reivindicat la feina invisiblilitzada feta per les dones des de casa, ja que han portat el control de l'economia pesquera – realitzada pels homes- i han vetllat perquè els ormeigs estiguessin a punt. "Hem de fer ressò de moltes dones que encara estan amagades, però han sigut part principal del funcionament del mar, com les remendadores", ha remarcat. De fet, la manca de dones referents en l'àmbit marítim és el que pretén capgirar el programa de mentoria i és un dels aspectes que més valora la jove estudiant. "Per mi és molt important, perquè som 28 alumnes a la meva classe i soc l'única noia, tampoc tinc professores; el fet de tenir un referent femení d'aquest món ha sigut una cosa molt positiva, ja que al final també pots compartir experiències d'una altra forma", ha opinat Pérez.

«Revertir el biaix de gènere»

El gerent de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, Feliu López, ha explicat que el programa de mentoria duu a terme accions "concretes i significatives per revertir una mica el biaix de gènere que hi ha en el sector marítim". A tall d'exemple, ha indicat que només un 7% dels alumnes que cursen el grau superior són dones i que tan sols el 10% fan cursos marítims. A més, ha detallat que les dones representen un 22% de les titulacions d'esbarjo obtingudes al centre. "Són números que realment canten i expliquen una mica el què", ha lamentat el gerent.

No són les úniques dades que certifiquen la poca presència de les dones en l'àmbit marítim. Segons dades facilitades pel Departament d'Acció Climàtica, en les últimes eleccions de les confraries de pescadors, celebrades l'any 2022, el cens d'electors ha estat de 1.850. D'aquests, 46 són dones, el que representa un 2,4% d'electores. En el cas del sector aqüícola, indiquen, hi ha 103 explotacions registrades, de les quals 46 són de titularitat societària. La resta són de titularitat de persones físiques, majoritàriament d'homes -40- i disset de dones.

Programa de mentoria

El programa de mentoria s'emmarca dins de l'Estratègia Marítima de Catalunya 2030, el qual té entre els seus objectius fomentar la participació de les dones en la formació i l'accés a les activitats professionals i d'esbarjo que es fan en l'àmbit marítim. A més, també té el suport de Dones amb Sal, una associació sense ànim de lucre impulsada per un col·lectiu de dones amb un llarg recorregut en el camp de la sostenibilitat i el desenvolupament socioeconòmic local en clau marítima. També hi participen membres de l'Associació Catalana de Dones de la Mar.