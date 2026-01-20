Preocupación en el Delta del Ebro por un nuevo temporal que vuelve a engullir las playas

El temporal no ha dejado grandes cantidades de lluvia en las Terres de l'Ebre pero preocupa el litoral ebrense, sobre todo en la zona del Delta donde cada temporal marítimo es un embate que acelera la regresión del espacio natural.

Los puntos habituales, las playas y espacios más débiles, vuelven a partir por la entrada del mar con un fuerte oleaje. Es el caso del paseo del Arenal de l'Ampolla (Baix Ebre), la playa de Migjorn en Sant Jaume d'Enveja o la Isla de Buda (Montsià). También la barra del Trabucador se ha inundado.

La empresa que explota las Salinas de la Trinitat ya suspendió la actividad en el turno de noche de este lunes y este martes la planta está parada. Habrá que ver, una vez remita el temporal, si el istmo se ha vuelto a romper.

Cómo es habitual en este tipo de temporal, las playas del Delta del Ebro se han llevado la peor parte. El Arenal de l'Ampolla, el Migjorn, la Platjola o el Serrallo de Sant Jaume, el Eucaliptus de Amposta y las playas de la Marquesa, Riumar y la Bassa de l'Arena en Deltebre están parcialmente o completamente bajo el agua este martes. La preocupación ahora es ver la regresión que tendrá el temporal en la costa deltaica, muy «débil» y frágil desde hace años, que está «en manos del mar». A pesar de que el temporal Gloria, del que ahora se cumplen seis años, puso el foco en esta degradación preocupante del espacio protegido, todavía no se ha actuado con contundencia y se continúa debatiendo como hacerlo.

Cómo ha explicado la alcaldesa de Sant Jaume d'Enveja, Teresa Solsona, el año pasado, con un invierno «normal» sin grandes temporales, la playa municipal de Migjorn retrocedió 70 metros. También en la Isla de Buda, uno de los espacios más degradados de Delta, en cada temporal se pierde terreno. «Este punto de discrepancia hace que no se acabe de tomar una decisión con cara y ojos», lamenta Solsona. La alcaldesa insiste que la Tabla de Consenso del Delta apuesta por el «sistema holandés» y el dragado marino de las arenas para ampliar playas y sistemas de dunas que «salve el Delta».

Sistema holandés

Una de las pruebas de esta medida se tiene que hacer en el Arenal de l'Ampolla, donde Gloria hizo desaparecer la playa y solo queda un fragmento pequeño donde las dunas permitieron resistir. Las olas saltaban este martes por encima del rompeolas provisional que se construyó ante paseo marítimo para proteger la zona residencial y el camping. «Si volviera un temporal como Gloria, no aguantaría y tendríamos problemas», ha alertado el alcalde Francesc Arasa.

El proyecto definitivo para renaturalizar el Arenal se prevé que se empiece a licitar en el primer trimestre de este año. «El paseo hormigonado desaparecerá y se recuperaría entre 100 y 150 metros de playa con unos diques sumergidos», ha recordado Arasa.

Lluvias moderadas

En cuanto a la acumulación de lluvia, de momento, en las Terres de l'Ebre no se han recogido grandes precipitaciones. No se han tenido que lamentar afectaciones importantes, como pasó con la borrasca Alice del mes de octubre. Esta nueva borrasca Harry no ha provocado desbordamientos de barrancos ni inundaciones en los municipios ebrenses, a pesar de que todavía se prevén intensas precipitaciones este martes por la tarde.