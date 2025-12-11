Usuaris exigen "medios adecuados" para no colapsar el Ebre los cinco meses que se cortará la línea Tarragona-Castellón

La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre y Priorat celebra que el gobierno español termine el tan reivindicado corredor mediterráneo, pero exige que se habiliten los medios para que las comunicaciones del Ebre hacia Tarragona y Barcelona no vuelvan a colapsar, como pasó durante el corte de las obras del túnel de Roda de Berà.

Según detalla la Declaración sobre la red 2026 de Adif, el cambio de ancho de vía en el tramo entre Castellón y la Boella (Tarragona) supondrá "el corte total" de la vía entre noviembre del año que viene y abril del 2027. La plataforma de usuarios acepta que las obras "son imprescindibles", reclama que se planifique un servicio alternativo por carretera adecuado y confía en que el corte no se alargará más de lo previsto.

La sustitución del ancho de vía ibérico por el ancho internacional entre Castellón y Tarragona empezará a finales del 2026, medio año de trabajos que supondrán el corte completo de la línea ferroviaria durante cinco meses, según la planificación de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).

Los usuarios confían en que estas obras "imprescindibles" para el corredor mediterráneo vayan acompañadas "de una planificación bien hecha" y alternativas para los viajeros, que ya se prevé que serán los traslados en autobuses. El corte afectará a una cuarentena de trenes de pasajeros diarios, además de cerca de una decena de trenes de mercancías y algunos trenes de operadores privados.

La plataforma reclama que una vez acabadas las obras del corredor, se puedan recuperar todos los servicios ferroviarios que ha perdido el territorio. Ahora no es posible viajar con trenes semidirectos ni a Barcelona ni a Tarragona, que es la capital provincial y sólo hay un tren semirrápido, el Avant, que va a la estación del alta velocidad del Camp de Tarragona.

"Es imprescindible que vuelva a haber los dos semidirectos que nos han quitado y que el Avant llegue a Barcelona para poder entrar a estudiar o trabajar a las ocho de la mañana", ha ejemplarizado Cinta Galiana, portavoz de Trens Dignes. Galiana apunta que en la última década el recorte de servicios es insostenible.

"Entendemos que en veinte años casi no se hizo nada en infraestructuras ni en mantenimiento ni en maquinaria, pero las soluciones ahora tienen que ser más prácticas y más factibles. No podemos dejar las Terres de l'Ebre aisladas cuando desde Tarragona sale un tren cada media hora hacia Barcelona", ha reclamado. Desde Trens Dignes lamentan que "el agravio comparativo es enorme".

Manifestación el 20 de diciembre

De hecho, que no se hayan atendido ninguna de las peticiones que se hicieron en la nueva planificación ferroviaria puesta en marcha el 22 de noviembre, después de las obras del túnel de Roda de Berà, ha sido "un jarro de agua fría" para la plataforma y para los representantes políticos ebrenses.

"Ahora ya no es que lo pidamos, lo exigimos", ha dicho Galiana, recordando la manifestación que se ha convocado el 20 de diciembre en l'Aldea para reclamar la mejora de la movilidad, tanto de trenes como de buses, en el territorio y que se haga la estación intermodal de l'Aldea y una más pequeña en Móra la Nova. "No queremos que las Terres de l'Ebre sean la Cataluña vaciada y envejecida en la que se están convirtiendo", ha apuntado.