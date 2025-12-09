La línea Tarragona-Castellón se cortará durante seis meses para impulsar el Corredor Mediterráneo

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La prisa para impulsar el Corredor Mediterráneo vuelve a surgir, esta vez para llevar a cabo los trabajos de ampliación de las vías en el tramo entre Tarragona y Castellón. La línea quedará cortada durante seis meses, a la espera de anunciar transportes alternativos, y de acuerdo con la Declaración sobre la Red 2026 del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la previsión del gestor es interrumpir la circulación a partir del mes de octubre del 2026.

El plazo de ejecución, según indicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, sitúa las obras entre noviembre del 2026 y hasta abril del 2027. Cinco meses de inactividad entre Vinaròs y Castellón, repercutiendo la línea que conecta con Vandellòs y Hospitalet de l'Infant, donde se renovará el trazado eléctrico y se transformarán las vías actuales, que conservan el modelo ibérico y se cambiarán al modelo internacional. Les obras también afectarán al cambista de la Boella, con un corte total sin otras conexiones, que hace «imposible una línea de desvío».

El objetivo es ofrecer una mejor accesibilidad y la posibilidad de introducir trenes de mercancías hasta la Comunidad Autónoma de Valencia, una demanda impulsada por Adif, y presionada por las empresas productoras que harán uso del tramo desde Castellón en el ámbito internacional para poder exportar productos que dependen de métodos de transporte alternativos en los camiones, como es el ejemplo de Power Co, gigafactoria de Volkswagen.

El Corredor Mediterráneo, que conectará Almería hasta la frontera francesa pasando por la Costa Daurada, ha quedado bloqueado precisamente por la necesidad de adecuación de este tramo, que conserva las medidas de la anterior normativa estatal de vías ferroviarias. Una cuestión que, cómo recoge La Vanguardia, «inquieta en el tejido industrial» en caso de que se produzcan retrasos en los trabajos para cumplir con compromisos de exportación durante el 2027.

Con respecto a las afectaciones, Adif asumirá la implantación de un transporte alternativo durante los seis meses, aunque todavía tiene que plantearse una propuesta y licitarse «a causa de la duración de los cortes y del número de kilómetros afectados». En total un trazado de 155 kilómetros, que esperan resolverse con un servicio de bus. Hoy por hoy, tramo entre Tarragona y Castellón tiene cuarenta trenes en ambos sentidos, además las diez circulaciones de operadores privados que, diariamente, atraviesan el corredor.

Ferrmed critica la propuesta de Óscar Puente y ve inviable acabar las obras en el 2026



La asociación internacional Ferrmed ha criticado duramente las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre los plazos establecidos por Adif para completar las obras de mejora del tramo entre Tarragona y Castellón. De acuerdo con el presidente de la entidad, Joan Amorós, las afirmaciones del responsable de Transportes «son mentira» a causa de la carencia de líneas existente en el Corredor Mediterráneo, que sólo cuenta con dos vías.

«La línea de Valencia en Madrid es una línea segregada por pasajeros, la de Barcelona a Madrid exactamente igual, y la de Tarragona es única», explicaba Amoroso. El presidente de la entidad indicaba que sólo se han proyectado las ampliaciones de las vías, pero no el volumen que habrá al futuro de trenes por el corredor.

«Todo lo que se ha hecho hasta ahora es conectar Madrid» destacaba Amoroso, con respecto a la implicación de Adif en los nuevos proyectos de conexión entre capitales que, defensa, no han tenido en cuenta la línea del nuevo corredor. «Con el Corredor Mediterráneo se ha hecho poca cosa, y son mils de millones de euros», aseguraba el responsable de Ferramed.

La «falta» de previsión sobre el proyecto también se ejemplariza, según recoge El Tiempo, se ejemplariza también con el hecho de que «las afectaciones ni el gran corte previsto para finales del 2026 estaban previstos inicialmente», pero señalan que desde de Adif prevén más medidas aparte del servicio de autobuses para no «eternizar los trabajos».

De esta manera, Adif proyecta finalizar las obras en el 2027 para hacer una realidad el corredor entre la costa catalana y Almería, que también tiene que conectar con Francia, Italia, Eslovenia o Croacia en un macroproyecto internacional que asegure rutas sostenibles por la costa mediterránea en Europa.