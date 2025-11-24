Reclaman que los camiones puedan volver a utilizar la N-340 en el Ebre para reducir el tráfico de la AP-7

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Los transportistas han reclamado poder volver a utilizar la N-340 con el fin de reducir el volumen de tráfico del tramo ebrense de la AP-7. Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte miedo Carretera (Conetrans) y la Federación Empresarial de Autotransporte de Tarragona (Feat) han afirmado que están «hartos» de que se les señale como los responsables de la siniestralidad y han asegurado que el problema es que las infraestructuras son insuficientes.

Por eso han pedido que se construya el tercer carril en la autopista y que la N-340 se amplíe y se alargue la A-7, que actualmente se acaba en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Al mismo tiempo se han mostrado escépticos sobre la reducción de velocidad a 80 km/h en la AP-7 anunciada por Trànsit.