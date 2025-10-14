DANA Alice
Dalmau y Parlon comparecerán en el Parlament para explicar la gestión de los aguaceros en el Ebre
Lo harán en la Comisión de Interior de la cámara
El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, y la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, comparecerán en el Parlament de Catalunya a petición propia para explicar la gestión que se ha hecho de los aguaceros en las Terres de l'Ebre. La comparecencia será en la Comisión de Interior y Seguridad Pública de la cámara catalana, según han informado este martes fuentes del Govern.
El anuncio llega después de que Junts ya haya pedido que tanto Parlon como la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, se expliquen en el Parlament. También quieren que lo haga la directora general de Protección Civil, Marta Cassany, y el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA), Josep Lluís Armenter.