Mas de Barberans, el municipio con más lluvia acumulada este sábado: 43,9 litros por metro cuadrado

imagen de archivo de agentes trabajando ante el aviso por intensidad de lluvia en la zona del EbroACN

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Mas de Barberans (Montsià) lidera el registro de precipitaciones de este sábado con al menos 43,9 litros por metro cuadrado. Según el cómputo del Servicio Meteorológico de Cataluña, en este municipio han caído 21,5 litros por metro cuadrado en 30 minutos.

De hecho, Protección Civil mantiene en fase de alerta el plan especial de emergencias para inundaciones de Cataluña (Inuncat) por las fuertes lluvias previstas en el sur del país. Tanto en el Montsià como en el Baix Ebre se ha pedido evitar desplazamientos y estar pendiente del estado de las carreteras.

También se ha hecho un llamamiento a no atravesar ríos y rieras con el coche en previsión de crecidas repentinas. De momento, en el Parque Natural dels Ports han caído 33,7 litros por metro cuadrado y a los Alfaques, 24.

Después de una reunión del comité técnico del plan Inuncat, la jefa de Operaciones de Protección Civil, Cristina Vicente, ha explicado este sábado por la tarde que las lluvias han empezado esta mañana en el sur del país, en las Terres de l'Ebre, se han intensificado por la tarde y que se mantendrán hasta la madrugada del domingo. La previsión es que a partir de entonces vayan perdiendo fuerza y se desplacen al norte hasta llegar al Maresme.

Hasta ahora el teléfono de emergencias 112 ha recibido cuatro llamadas relacionadas con el episodio de lluvias, según ha informado Protección Civil en un comunicado y ni los Bomberos de la Generalitat ni el Servicio Catalán de Tráfico han informado de incidencias destacables. Quien sí se encuentra en situación de especial alerta son las islas de Ibiza y Formentera, donde se ha enviado un aviso al teléfono móvil de la población pidiendo «máxima precaución».