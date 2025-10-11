Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Protección Civil alerta que un episodio de fuertes lluvias, en algún caso torrenciales, afectará al sur del país desde esta noche y hasta mañana domingo por la mañana, cuando las lluvias perderán fuerza y se desplazarán al norte hasta el Maresme.

Delante de este escenario, Protecció Civil pide evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios en las comarcas del Montsià, la Terra Alta y el Baix Ebre.

En caso de tener que viajar, se recomienda consultar las previsiones meteorológicas y el estado de las carreteras. También se ha hecho un llamamiento a no atravesar ríos y rieras en previsión de crecidas repentinas.

Cristina Vicente, ninguna de operaciones de Protecció Civil, ha descartado con la actual situación enviar alertas a los móviles.

Después de una reunión del comité técnico del plan Inuncat, Cristina Vicente, ninguna de Operaciones de Protección Civil, ha explicado que las lluvias han empezado esta mañana en el sur del país, en las Terres de l'Ebre, se han intensificado por la tarde y que se mantendrán hasta la madrugada del domingo. La previsión es que a partir de mañana por la mañana vayan perdiendo fuerza y se desplacen al norte hasta llegar al Maresme.

El episodio más intenso de lluvias se espera que afecte a las comarcas del Montsià, el Baix Ebre y la Terra Alta hasta el domingo por la mañana. Así, durante las próximas horas se espera mucha acumulación de agua en esta zona. A partir de mañana por la mañana los chubascos se desplazarán a la zona de los Ports, lo que hará crecer ríos y rieras.

La jefa de Operaciones de Protección Civil ha pedido prudencia a la población ante este episodio de lluvias. En este sentido, ha recordado la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios y que en caso de hacerlos hay que consultar las previsiones del tiempo actualizadas y el estado de las carreteras.

También ha pedido no crear ríos y rieras con el coche en la zona afectada aunque bajen secos y deje de llover con intensidad. Aquí, ha recordado que una lluvia en las cabeceras puede coger bastante en pocas horas y hacer crecer de manera repentina los cursos de agua con el riesgo que eso comporta.

Por último, Vicente ha dicho que con el actual escenario no ven la necesidad de enviar alertas a los teléfonos móviles.