El rincón de Tarragona donde se captó la mejor foto del tiempo de septiembre

El cielo de septiembre dejó imágenes espectaculares en toda España, pero fue un atardecer captado en el Delta de l'Ebre, en Tarragona, el que se alzó con el título de la mejor fotografía del tiempo del mes. La instantánea, obra de Emili Vilamala, logró imponerse con claridad en el concurso mensual que organiza Antena 3 Noticias, donde los espectadores votan por la mejor imagen meteorológica.

La fotografía ganadora fue la favorita del público con un contundente 73% de los votos. Por detrás quedaron imágenes tomadas en Hervás (Extremadura), Carril (Pontevedra), Ceuta y Laredo (Cantabria), que completaron el top 5 de esta edición.

Cada mes, Antena 3 selecciona las mejores capturas enviadas por los espectadores para someterlas a votación en su web. Esta vez, fue el rincón tarraconense el que enamoró al público y se llevó el reconocimiento. El certamen, además de poner en valor la belleza natural del país, ha consolidado una comunidad de aficionados a la fotografía meteorológica.