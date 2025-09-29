Imagen de una de las calles de Amposta afectadas por el temporal. ACN

Las lluvias torrenciales que azotan desde el domingo las Terres de l’Ebre han dejado registros históricos. Amposta y la estación dels Alfacs han batido este lunes sus récords de precipitación diaria, superando con creces los máximos acumulados desde que existen datos en ambas estaciones meteorológicas, con 33 y 31 años de antigüedad respectivamente.

En Amposta, el episodio ha sido especialmente intenso, ya que en solo dos horas, durante esta madrugada, se han recogido 171 mm de lluvia, y a lo largo del día el acumulado ha ascendido a 273,5 mm. Esta cifra deja muy atrás el anterior récord de 144,2 mm, registrado el 1 de abril de 2020.

También se ha superado el umbral histórico en la estación meteorológica dels Alfacs (ubicada entre la Ràpita y Alcanar), donde se han recogido hoy 208,1 mm. El anterior máximo era de 149,2 mm, registrado el 22 de septiembre de 2001.

Además de Amposta y els Alfacs, otros puntos del territorio han registrado durante este lunes cifras igualmente destacables: l'Aldea con 148,5 litros por metro cuadrado y les Cases d'Alcanar con 111,4 mm, según datos provisionales del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Las comarcas del Baix Ebre y el Montsià son las más afectadas por este episodio excepcional. Protección Civil ha enviado alertas a los móviles de los residentes en estas zonas para pedir máxima precaución ante la previsión de que las lluvias torrenciales continúen.

Como medida preventiva, la Generalitat ha suspendido este lunes las clases en todos los centros educativos de ambas comarcas. También la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha cancelado la actividad presencial en el Campus Terres de l’Ebre, situado en Tortosa, y ha recomendado evitar cualquier desplazamiento desde estas zonas hacia el resto de sus campus.