Los puntos de Tarragona más afectados por las lluvias torrenciales

Las lluvias torrenciales que caen desde este pasado domingo en las Terres de l'Ebre, en el sur de Tarragona, ya han dejado 296 litros por metro cuadrado en Amposta; 211 en Mas de Barberans, 200 en els Alfacs (la Ràpita/Alcanar) y 198 en el Parc Nacional dels Ports, según datos provisionales del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

El Baix Ebre y el Montsià son las comarcas más afectadas por las precipitaciones en la provincia de Tarragona y Protección Civil ha enviado alertas a los móviles de estas zonas pidiendo extremar la precaución a causa de la posibilidad de que caigan lluvias torrenciales.

Además, la Generalitat ha suspendido este lunes las clases en los centros escolares de las dos comarcas. La Universidad Rovira y Virgili (URV) también ha cancelado la actividad del Campus Terres de l'Ebre, ubicado en Tortosa, y recomienda a la comunidad universitaria que evite desplazamientos desde estas zonas en cualquiera de sus campus y centros.