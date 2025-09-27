Meteorología
Activada la alerta por lluvias intensas e inundaciones en Tarragona este domingo y lunes
El Meteocat ha emitido un aviso de peligro y Protección Civil ha activado la alerta del plan Inuncat por acumulaciones de hasta 100 litros en 24 horas
El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha activado este sábado un aviso de situación meteorológica de peligro por la posible intensidad de las lluvias que afectarán a varias comarcas tarraconenses entre este domingo al mediodía y lunes por la mañana.
Según la previsión, se pueden superar los 20 mm en sólo 30 minutos, con un grado de peligro máximo de 2 sobre 6 (moderado) en el Tarragonès y en el Baix Camp, y de 3 sobre 6 (alto) en el Montsià y Baix Ebre. El lunes la afectación se extenderá también al Priorat, la Ribera d'Ebre y la Terra Alta, aunque la alerta será moderada.
El Meteocat advierte que los chaparrones tendrán una distribución irregular, pero que en algunos puntos de la Costa Daurada y del extremo sur del territorio podrán ser localmente abundantes e ir acompañados de tormenta y granizo o piedra pequeña. En general, la intensidad de la lluvia será débil o moderada, aunque puntualmente puede llegar a ser fuerte.
También ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro por acumulación de lluvia entre este domingo a las 14 h y lunes a la misma hora. Este, en cambio, sólo afecta al Montsià y el Baix Ebre con un grado de peligro moderado de 1 sobre 6. Según el Meteocat, el umbral que se puede superar es de más de 100 mm en 24 horas.
Protección Civil ha activado la prealerta del plan Inuncat y recomienda extremar la precaución en desplazamientos y zonas próximas a rieras y torrentes, ya que los chubascos repentinos podrían provocar acumulaciones de agua.