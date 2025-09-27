Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha activado este sábado un aviso de situación meteorológica de peligro por la posible intensidad de las lluvias que afectarán a varias comarcas tarraconenses entre este domingo al mediodía y lunes por la mañana.

Según la previsión, se pueden superar los 20 mm en sólo 30 minutos, con un grado de peligro máximo de 2 sobre 6 (moderado) en el Tarragonès y en el Baix Camp, y de 3 sobre 6 (alto) en el Montsià y Baix Ebre. El lunes la afectación se extenderá también al Priorat, la Ribera d'Ebre y la Terra Alta, aunque la alerta será moderada.

El Meteocat advierte que los chaparrones tendrán una distribución irregular, pero que en algunos puntos de la Costa Daurada y del extremo sur del territorio podrán ser localmente abundantes e ir acompañados de tormenta y granizo o piedra pequeña. En general, la intensidad de la lluvia será débil o moderada, aunque puntualmente puede llegar a ser fuerte.

También ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro por acumulación de lluvia entre este domingo a las 14 h y lunes a la misma hora. Este, en cambio, sólo afecta al Montsià y el Baix Ebre con un grado de peligro moderado de 1 sobre 6. Según el Meteocat, el umbral que se puede superar es de más de 100 mm en 24 horas.

Protección Civil ha activado la prealerta del plan Inuncat y recomienda extremar la precaución en desplazamientos y zonas próximas a rieras y torrentes, ya que los chubascos repentinos podrían provocar acumulaciones de agua.