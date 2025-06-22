Protección Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Protección Civil de la Generalitat ha activado este domingo la Alerta del plan especial de emergencias por inundaciones en Cataluña (INUNCAT) ante la previsión de lluvias intensas a partir de las 14 h de esta tarde y hasta la madrugada del lunes.

Según la actualización del Servicio Meteorológico de Cataluña, se prevé que se puedan acumular más de 20 litros por metro cuadrado en sólo 30 minutos, con un riesgo moderado en todas las comarcas de las Terres de l'Ebre, aunque en las zonas del norte del territorio el peligro puede llegar a ser alto.

Los chubascos pueden ir acompañados de tormenta y localmente de granizo o piedra. Aparte de las Terres de l'Ebre, el fenómeno también puede afectar, con diversa intensidad, a otras comarcas como las de Ponent, el Pirineo, el Prepirineo y la Cataluña Central.

Protección Civil recomienda extremar las precauciones, especialmente en la movilidad y actividades al aire libre, y seguir la evolución de la situación a través de los canales oficiales.