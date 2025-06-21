El Meteocat activa la alerta por lluvias intensas en Tarragona este domingo

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha activado un aviso por intensidad de lluvia este domingo por la tarde y noche, que afecta especialmente a las Terres de l'Ebre. La alerta, con un grado de peligro 2 sobre 6, indica que los chubascos podrán dejar más de 20 litros por metro cuadrado en sólo media hora.

Según la previsión, los chaparrones llegarán a partir de las seis de la tarde y se pueden alargar hasta la medianoche. Los episodios de lluvia serán localizados pero intensos, y pueden ir acompañados de tormenta, rachas fuertes de viento y, puntualmente, granizo o piedra.

El fenómeno se enmarca en una jornada de inestabilidad que empezará más en el norte, pero que se desplazará hacia el sur a medida que avance el día. A partir de la noche, el foco se concentrará en la comarca del Segrià y a todas las comarcas ebrenses.