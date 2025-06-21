Diari Més

Meteorología

El Meteocat activa la alerta por lluvias intensas en Tarragona este domingo

El Servicio Meteorológico alerta de más de 20 l/m² en media hora, en tormenta, viento fuerte y posible granizo

Imagen del episodio de lluvia de este martes en Tarragona.

Imagen del episodio de lluvia de este martes en Tarragona.Gerard Marti Roig

Marta Omella
Publicado por
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creado:

Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha activado un aviso por intensidad de lluvia este domingo por la tarde y noche, que afecta especialmente a las Terres de l'Ebre. La alerta, con un grado de peligro 2 sobre 6, indica que los chubascos podrán dejar más de 20 litros por metro cuadrado en sólo media hora.

Según la previsión, los chaparrones llegarán a partir de las seis de la tarde y se pueden alargar hasta la medianoche. Los episodios de lluvia serán localizados pero intensos, y pueden ir acompañados de tormenta, rachas fuertes de viento y, puntualmente, granizo o piedra.

El fenómeno se enmarca en una jornada de inestabilidad que empezará más en el norte, pero que se desplazará hacia el sur a medida que avance el día. A partir de la noche, el foco se concentrará en la comarca del Segrià y a todas las comarcas ebrenses.

tracking