Todos los municipios ebrenses recuperan el suministro eléctrico

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Todos los municipios de las Terres de l'Ebre ya han recuperado el suministro eléctrico este martes por la mañana. La mayoría volvían a tener luz este lunes a la noche y noche y el resto durante la madrugada, pero algunos todavía han sufrido cortes hasta primera hora de la mañana. En cambio, la conectividad sufre algunos problemas en algunos lugares del territorio.

El delegado del Gobierno en el Ebre, Joan Castor Gonell, ha explicado que las incidencias atendidas más destacadas han sido el alojamiento de una setentena de pasajeros del tren en Flix, l'Ampolla y l'Aldea, un incendio en la Agrotienda de Santa Bàrbara, o la intoxicación de dos adultos y un menor en Amposta. Los usuarios afectados por la parada de Rodalies han dormido en hoteles, albergues y polideportivos.

El delegado del Gobierno en las Terres de l'Ebre ha agradecido el trabajo de todos los trabajadores de los servicios de emergencias, de sanidad, ayuntamientos y todos los organismos públicos para hacer frente a un apagón eléctrico que generó una «situación complicada, sin precedentes», en la que las dificultades de comunicación entorpecieron la gestión y coordinación de una emergencia «inesperada y grave». Gonell ha agradecido la respuesta de los profesionales y también de la ciudadana que han actuado «con responsabilidad y comprensión» y que han tenido «un comportamiento y una actitud excelente».

Pasajeros de tren alojados

En el Ebre, se atendieron unos setenta pasajeros de los trenes que se quedaron en las estaciones de Flix (Ribera d'Ebre) l'Ampolla y l'Aldea (Baix Ebre), sin poder llegar a sus destinos. 32 usuarios de Rodalies, de los cuales 6 menores, han pasado la noche al polideportivo de l'Aldea; 22 usuarios, 2 de los cuales menores, fueron alojados en el albergue de Flix; y 16 pasajeros de la R-16 han dormido en dos hoteles de l'Ampolla.

Suministro en los centros sanitarios

Gonell ha destacado que una de las prioridades este lunes fue mantener el suministro eléctrico en los centros sanitarios ebrenses, sobre todo en los hospitales. Solo en el caso de los centros de atención primaria de la Ràpita y Alcanar (Montsià) hubo problemas de suministro de gasóleo para los generadores eléctricos y necesitaron la intervención de los Bombers de la Generalitat para proveerse. La mayoría de gasolineras tuvieron que cerrar o limitaban el servicio exclusivamente a los medios de emergencias. En Tortosa, por ejemplo, solo se podía aprovisionar combustible a la gasolinera Alcampo donde toda la tarde se formaron largas colas de vehículos.

Servicio cerca del 100%

El delegado del gobierno ha apuntado que el servicio eléctrico está prácticamente recuperado este martes por la mañana, a pesar de que todavía hay algunos problemas con las redes de comunicaciones y se tiene constancia de algunos «usuarios concretos» que no han recuperado el servicio. «Ha sido una situación larga y complicada donde todo el mundo ha hecho el que ha podido. Vuelvo a agradecer la colaboración entre administraciones y, sobre todo, aquí en Terres de l'Ebre, de los ayuntamientos y trabajadores, porque solo así podemos dar buenos resultados», ha remarcado Gonell.

Evitar la vulnerabilidad

El delegado ebrense ha reconocido que el apagón eléctrico ha evidenciado «la vulnerabilidad» de sistema y las administraciones en «este tipo de situaciones» y que hay que «prepararse mejor». Por eso ha defendido que habrá que hacer un análisis, con todos los datos, de «qué y cómo» se puede mejorar la respuesta si una situación «similar» se vuelve a producir. «Comunicarse unos con los otros fue lo que hizo más difícil poder trabajar mejor», ha señalado Gonell.