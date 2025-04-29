Nueve heridos por intoxicación de humo en el Camp de Tarragona por mal funcionamiento de generadores

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a 9 personas por inhalación de monóxido de carbono (CO) en el Camp de Tarragona procedente mayoritariamente del humo de motores de generadores.

En Constantí, cuatro personas han resultado afectadas (3 adultos y 1 menor), los cuales han sido trasladados menos graves al Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. Para el servicio se activaron 3 unidades del SEM. Por otro lado, en Vinyols i els Arcs han sido dos las personas afectadas.

En Amposta, dos adultos y un menor resultaron heridos por intoxicación a causa de un generador. Los heridos fueron trasladados menos graves al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. El SEM activó 3 unidades.