Sucesos
Nueve heridos por intoxicación de humo en el Camp de Tarragona por mal funcionamiento de generadores
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha realizado varias atenciones en la demarcación
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a 9 personas por inhalación de monóxido de carbono (CO) en el Camp de Tarragona procedente mayoritariamente del humo de motores de generadores.
En Constantí, cuatro personas han resultado afectadas (3 adultos y 1 menor), los cuales han sido trasladados menos graves al Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. Para el servicio se activaron 3 unidades del SEM. Por otro lado, en Vinyols i els Arcs han sido dos las personas afectadas.
En Amposta, dos adultos y un menor resultaron heridos por intoxicación a causa de un generador. Los heridos fueron trasladados menos graves al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. El SEM activó 3 unidades.