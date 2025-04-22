Rescatan a dos perros que estaban en pésimas condiciones en Batea y Móra la Nova

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha rescatado dos perros en dos actuaciones en las comarcas de Terra Alta y Ribera d’Ebre. Uno de los cánidos fue encontrado en un estado de delgadez extrema y el otro perro estaba abandonado atado a un árbol.

El pasado 4 de abril, la Guardia Civil de Gandesa observó en una parcela que carecía de vallado a un perro atado y que apenas se podía mover. Inmediatamente los agentes procedieron a acercarse a él, comprobando que estaba atado con una cadena metálica muy pesada y el cual caminaba con dificultad, apreciando que el animal tenía una delgadez extrema, signos de rigidez en las extremidades y de ceguera, así como en un estado deplorable de higiene.

Una vez inspeccionado el lugar, los agentes observaron que como único refugio había un barril metálico hueco, así como con agua y comida. En el lugar no había ningún espacio de sombra y el perro estaba rodeado de excrementos y restos óseos.

Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, solicitaron el apoyo de los especialistas del SEPRONA, para que comprobaran el estado del perro, los cuales corroboraron lo descrito por los agentes que habían realizado la primera actuación, evidenciando que el mismo carecía de la atención veterinaria necesaria. También comprobaron que el animal no tenía el preceptivo chip identificativo ni la correspondiente cartilla sanitaria o pasaporte.

Una vez identificado el propietario del animal le informaron de que se iban a instruir diligencias por un supuesto delito de maltrato animal. Un facultativo veterinario revisó al animal y concluyó, entre otros aspectos, que existían signos de maltrato animal desde el punto de vista higiénico y sanitario, así como de bienestar animal.

A su vez, la Guardia Civil solicitó al Ayuntamiento de Batea que gestionara la retirada del perro al propietario y lo llevaran a un centro especializado de la zona para que el animal recibiera los cuidados necesarios para su estabilización y futura recuperación,.

Abandono en Móra la Nova

El 13 de abril se recibió una llamada en el Centro Operativo de Servicios (COS) en la que se informaba por parte personal del Ayuntamiento de Móra la Nova, que cerca de las instalaciones de la protectora de animales del municipio había un perro atado a un árbol, el cual llevaba dos días en el lugar. Los informantes explicaron que no pudieron rescatarle ya que mostraba una gran agresividad.

Imagen del mastín atado a un árbol.Guardia Civil

Por eso se activó el Seprona de Tarragona, que se entrevistó con la sregidora en bienestar animal, quien informó de los pormenores del hallazgo, desconociendo quién lo podría haber dejado en ese lugar al perro y en esas condiciones.

A continuación, los especialistas inspeccionaron y evaluaron al perro, el cual era un mestizo de mastín, de gran tamaño, el cual presentaba un buen estado físico, estando atado con un arnés y varias correas a un almendro.

Posteriormente los agentes procedieron a rescatar al cánido, el cual mostraba una alta agresividad y tras varios intentos optaron por recurrir a un facultativo veterinario de la localidad, el cual realizó la sedación del animal. Tras su rescate se comprobó que carecía del chip identificativo, por lo que no puedían identificar a la persona poseedora o propietaria del animal. Tras el rescate se trasladó al perro al centro o refugio que el Ayuntamiento gestionó para que en el mismo pudiera ser atendido.

El Seprona ha abierto investigación para esclarecer el hecho, así como identificar al presunto responsable, al tratarse el abandono de animales de un hecho tipificado en el Código Penal. El Código Penal, castiga tanto el maltrato como el abandono animal con penas incluso de prisión y con inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga que ver con los animales.