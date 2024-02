La Plataforma de la Carretera de la Vergonya exige celeridad a las administraciones

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Plataforma Carretera de la Vergonya ha exigido «celeridad» a las diferentes administraciones para que se desbloquee la tramitación y se inicien las obras de forma inminente. Después de que la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, explicara que el trámite de evaluación ambiental por parte de la Generalitat, que se suele alargar ocho meses, sigue atascado más de un año después de su inicio, el portavoz de la entidad, Josep Juan, se ha preguntado «por qué todos los trámites» relacionados con este proyecto «siempre se retrasan».

«Llevan 20 años prometiendo el proyecto y cada uno de los trámites se retrasa. ¿Por qué? Si lo quieren hacer, que se pongan las pilas de una vez. Mucha gente tiene miedo de ir y no quiere conducir de noche», ha recordado. Juan ha pedido la intervención del delegado del Gobierno en las Terres de l'Ebre así como del director territorial del Departamento de Acción Climática y el gobierno del Ayuntamiento de Amposta, «todos son del mismo partido» -ERC-.

Si no sacan adelante los trámites de una vez no estará el dinero en el presupuesto del 2025 ni en ningún presupuesto. Cambiarán los gobiernos y los siguientes harán lo que les dará la gana. Se tenía que hacer el anillo viario del Delta, el puente del Passador y la carretera de la Vergonya no se ha hecho nunca», ha indicado. El 17 de enero pasado, un vecino de Poblenou del Delta murió en un nuevo accidente en este vial. La Plataforma recuerda que se trata de una carretera de gran importancia para los vecinos del Delta comunicando el Poblenou con la Ràpita, el IRTA, explotaciones acuícolas, lagunas del Delta y equipamientos turísticos.