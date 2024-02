Los payeses ebrenses califican «de éxito» la marcha lenta en la N-340 y avisan de que seguirán presionando

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los payeses de las Terres de l'Ebre y de Castellón han calificado «de éxito» la marcha lenta hecha este viernes por la N-340 para denunciar la competencia desleal. Según los convocantes, Plataforma Pagesa, unos 300 tractores procedentes del Montsià, Baix Ebre y Baix Maestrat han cortado durante dos horas la nacional, justo en el límite entre los términos municipales de Alcanar y Vinaròs.

Finalmente, han decidido marcharse hasta la entrada de la AP-7 de Vinaròs-Ulldecona, donde las dos columnas se han separado para volver hacia las respectivas poblaciones. Los agricultores reclaman más aranceles y más inspecciones en los productos importados para salvar el sector. «Esto no se ha acabado, seguiremos presionando», ha afirmado José Maria Martorell, miembro de la plataforma.

A pesar de la lluvia que ha caído durante toda la mañana, los payeses se han mantenido firmes y han aguantado unas dos horas el corte de carretera hecho en la N-340. Los tractores procedentes de varios puntos de las Terres de l'Ebre y del Baix Maestrat se han unido para protestar por la situación que viven los agricultores de esta zona, que se dedica principalmente al cultivo de olivas, cítricos y de huerta. Aparte de las reclamaciones ya hechas por los agricultores y ganaderos en las últimas semanas, desde la Plataforma Pagesa han subrayado que este viernes han protestado contra la competencia desleal que sufren.

De hecho, los productores agrícolas han denunciado que no todos los productos importados cumplen con las condiciones fitosanitarias que se les exige a ellos desde la Unión Europea. «Los consumidores tienen que saber que hay unos productos un poco más caros que son los nuestros y los envasados en España, que son productos que vienen de Marruecos o Egipto que no tienen las condiciones sanitarias que tenemos nosotros, puede llegar a ser tóxico para las personas, eso es peligroso para el consumidor y para los payeses a menudo es la ruina total», ha aseverado Martorell.

«Situación crítica, pero reversible»

Según el miembro de la Plataforma Pagesa de l'Ebre, la situación del sector agrícola es «crítica». Con todo, sostiene, que es «reversible» si el gobierno español «se pone las pilas» con más controles fitosanitarios de los productos que vienen de fuera. Los payeses también han reclamado «aranceles más adecuados» para que los productos de proximidad puedan ser competitivos.

«Nosotros tenemos que cumplir con el salario mínimo, la Seguridad Social, con los riesgos laborales, otros no cumplen nada; el consumidor no tiene la seguridad de que todo lo que come de fuera es totalmente natural como los nuestros», ha añadido el productor.

Los payeses avisan de que habrá nuevas movilizaciones y ponen la mirada en las próximas elecciones europeas. «No se ha acabado aquí, no esperamos que en dos días nos atiendan, presionaremos al ministro; y los agricultores tendremos que mirar muy bien a quién votamos y defendemos porque de las votaciones saldrán los que nos dictarán a nosotros», ha cerrado Martorell.