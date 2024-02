Els pagesos ebrencs qualifiquen «d'èxit» la marxa lenta a l'N-340 i avisen que continuaran pressionant

Els pagesos de les Terres de l'Ebre i de Castelló han qualificat «d'èxit» la marxa lenta feta aquest divendres per l'N-340 per denunciar la competència deslleial. Segons els convocants, Plataforma Pagesa, uns 300 tractors procedents del Montsià, Baix Ebre i Baix Maestrat han tallat durant dues hores la nacional, just en el límit entre els termes municipals d'Alcanar i Vinaròs.

Finalment, han decidit marxar fins a l'entrada de l'AP-7 de Vinaròs-Ulldecona, on les dues columnes s'han separat per tornar cap a les respectives poblacions. Els agricultors reclamen més aranzels i més inspeccions als productes importats per salvar el sector. «Això no s'ha acabat, continuarem pressionant», ha afirmat José Maria Martorell, membre de la plataforma.

Tot i la pluja que ha caigut durant tot el matí, els pagesos s'han mantingut ferms i han aguantat unes dues hores el tall de carretera fet a l'N-340. Els tractors procedents de diversos punts de les Terres de l'Ebre i del Baix Maestrat s'han unit per protestar per la situació que viuen els agricultors d'aquesta zona, que es dedica principalment al cultiu d'olives, cítrics i d'horta. A banda de les reclamacions ja fetes pels agricultors i ramaders en les últimes setmanes, des de la Plataforma Pagesa han subratllat que aquest divendres han protestat contra la competència deslleial que pateixen.

De fet, els productors agrícoles han denunciat que no tots els productes importats compleixen amb les condicions fitosanitàries que se'ls exigeix a ells des de la Unió Europea. «Els consumidors han de saber que hi ha uns productes una mica més cars que són els nostres i els envasats a Espanya, que són productes que venen del Marroc o Egipte que no tenen les condicions sanitàries que tenim nosaltres, pot arribar a ser tòxic per a les persones, això és perillós per al consumidor i per la pagesia i el pagès menut és la ruïna total», ha asseverat Martorell.

«Situació crítica, però reversible»

Segons el membre de la Plataforma Pagesa de l'Ebre, la situació del sector agrícola és «crítica». Amb tot, sosté, que és «reversible» si el govern espanyol es «posa les piles» amb més controls fitosanitaris dels productes que venen de fora. Els pagesos també han reclamat «aranzels més adequats» perquè els productes de proximitat puguin ser competitius.

«Nosaltres hem de complir amb el salari mínim, la Seguretat Social, amb els riscos laborals, els altres no compleixen res; el consumidor no té la seguretat que tot el que menja de fora és totalment natural com els nostres», ha afegit el productor.

Els pagesos avisen que hi haurà noves mobilitzacions i posen la mirada en les pròximes eleccions europees. «No s'ha acabat aquí, no esperem que en dos dies ens atenguin, pressionarem al ministre; i els agricultors haurem de mirar molt bé a qui votem i defensem perquè de les votacions sortiran els que ens dictaran a nosaltres», ha tancat Martorell.