COPATE dice que es necesaria la aportación de los ayuntamientos para garantizar tratamientos contra la mosca negra

Los trabajos|trabajos para combatir la plaga de la mosca negra en los ríos Ebro y Segre se han iniciado esta semana. En total, se han previsto seis tratamientos que tienen un coste de unos 535.000 euros.

Este año, por primera vez, los ayuntamientos del Baix Ebre, de la Ribera de Ebro y la Diputación de Lleida tienen que asumir el 25% del coste -unos 100.000 euros -, mientras que el resto va a cargo del Gobierno y de la Diputación de Tarragona. «Es totalmente necesario que el mundo local participe de esta financiación porque si no se podrán garantizar todas las actuaciones», ha dicho Ivan Garcia, presidente del Consorcio de Políticas Ambientales de las Tierras del Ebro

El ente ha dejado en manos de los consejos como adoptar su propuesta técnica sobre el reparto de la financiación.

La campaña para luchar contra la mosca negra ha empezado este jueves en el azud de Xerta, donde el helicóptero ha tirado a primera hora de esta mañana el producto químico. Es uno de los siete puntos establecidos del río donde se hacen los tratamientos. Ayer, también se hizo el primero en el Segre. Según los técnicos, los muestreos en el Ebro indican que las densidades son bajas, ya que, sostienen, la plaga está controlada des de hace años. Los trabajos se repetirán cada tres o cuatro semanas hasta la primavera cuando se intensificarán coincidiendo con el momento que se acelera la actividad de los insectos.

Además, según explican los expertos, las larvas se cifraban en miles hace diecisiete años cuando empezaron a tratarlos. Ahora, en cambio, se cuentan por decenas o centenares. «Es una actuación quirúrgica, se tiran 300 litros de productos cada día que se hace un tratamiento», ha indicado el presidente de Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE).

Este año será el primero con una nueva financiación. La Generalitat asumirá el 50% del coste de la campaña y la Diputación de Tarragona el 25%. Así, el 25% restante será financiado por las administraciones locales. En concreto, entre los consejos comarcales del Baix Ebre y el de la Ribera de Ebro y la Diputación de Lleida, que se hará cargo de la parte de los municipios leridanos afectados. Según Garcia, si las administraciones locales no asumen los 100.000 euros, uno de los seis tratamientos no se podrá llevar a cabo.

«Sin estas pequeñas aportaciones a la hora de hacer la licitación final no se podrá licitar para el total del importe -535.000 euros- y eso querrá decir que algunos de los tratamientos caerán; y todos sabemos lo que eso puede comportar, no quiero que las culpas vayan a COPATE porque al final el territorio es de todos, todos los municipios afectados tienen que poner de su parte para garantizar los seis tratamientos y que la mosca no sea un problema como en años anteriores», ha aseverado.

De hecho, Garcia ha indicado que la máxima aportación económica se cifra en 6.000 euros y que la media se acerca a los 2.000. A la vez, ha recordado que los tratamientos contra el mosquito cuestan el doble y que hay municipios que pagan entre 40.000 y 50.000 euros.

Propuesta técnica

En noviembre, COPATE presentó su propuesta técnica a los consejos comarcales para distribuir la aportación de cada municipio. Esta fija la cuota según las poblaciones donde se hacen los tratamientos y los kilómetros de fachada fluvial que tienen. "Eso no quiere decir que dentro del consejo comarcal lleguen a otro acuerdo y la formula para definir la financiación de cada municipio sea diferente", ha asegurado el presidente del consorcio. Garcia ha insistido en que se trata de una propuesta «totalmente técnica» que «políticamente se puede transformar» y «adoptarla» en función de los acuerdos a qué lleguen los alcaldes.

La próxima semana los consejos de la Ribera de Ebro y del Baix Ebre tienen previsto reunirse para tratar esta cuestión. "Esperamos que de aquí salga un acuerdo, nos devuelvan el documento que les pasamos con la aceptación y, así, poder garantizar todos los tratamientos", ha cerrado Garcia.