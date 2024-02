COPATE diu que és necessària l'aportació dels ajuntaments per garantir tractaments contra la mosca negra

Els treballs per combatre la plaga de la mosca negra als rius Ebre i Segre s'han iniciat aquesta setmana. En total, s'han previst sis tractaments que tenen un cost d'uns 535.000 euros.

Enguany, per primer cop, els ajuntaments del Baix Ebre, de la Ribera d'Ebre i la Diputació de Lleida han d'assumir el 25% del cost -uns 100.000 euros -, mentre que la resta va a càrrec del Govern i de la Diputació de Tarragona. «És totalment necessari que el món local participi d'aquest finançament perquè si no no es podran garantir totes les actuacions», ha dit Ivan Garcia, president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre.

L'ens ha deixat en mans dels consells com adoptar la seva proposta tècnica sobre el repartiment del finançament.

La campanya per lluitar contra mosca negra ha començat aquest dijous a l'assut de Xerta, on l'helicòpter ha llençat a primera hora d'aquest matí el producte químic. És un dels set punts establers del riu on es fan els tractaments. Ahir, també es va fer el primer al Segre. Segons els tècnics, els mostrejos a l'Ebre indiquen que les densitats són baixes, ja que, sostenen, la plaga està controlada des de fa anys. Els treballs es repetiran cada tres o quatre setmanes fins a la primavera quan s'intensificaran coincidint amb el moment que s'accelera l'activitat dels insectes.

A més, segons expliquen els experts, les larves es xifraven en milers fa disset anys quan van començar a tractar-los. Ara, en canvi, es compten per desenes o centenars. «És una actuació quirúrgica, es llencen 300 litres de productes cada dia que es fa un tractament», ha indicat el president de Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE).

Aquest any serà el primer amb un nou finançament. La Generalitat assumirà el 50% del cost de la campanya i la Diputació de Tarragona el 25%. Així, el 25% restant serà finançat per les administracions locals. En concret, entre els consells comarcals del Baix Ebre i el de la Ribera d'Ebre i la Diputació de Lleida, que es farà càrrec de la part dels municipis lleidatans afectats. Segons Garcia, si les administracions locals no assumeixen els 100.000 euros, un dels sis tractaments no es podrà dur a terme.

«Sense aquestes petites aportacions a l'hora de fer la licitació final no es podrà licitar pel total de l'import -535.000 euros- i això voldrà dir que alguns dels tractaments cauran; i tots sabem el que això pot comportar, no vull que les culpes vagin a COPATE perquè al final el territori és de tots, tots els municipis afectats han de posar de la seva part per garantir els sis tractaments i que la mosca no sigui un problema com en anys anteriors», ha asseverat.

De fet, Garcia ha indicat que la màxima aportació econòmica es xifra en 6.000 euros i que la mitjana ronda els 2.000. A la vegada, ha recordat que els tractaments contra el mosquit costen el doble i que hi ha municipis que paguen entre 40.000 i 50.000 euros.

Proposta tècnica

Al novembre, COPATE va presentar la seva proposta tècnica als consells comarcals per distribuir l'aportació de cada municipi. Aquesta fixa la quota segons les poblacions on es fan els tractaments i els quilòmetres de façana fluvial que tenen. «Això no vol dir que dins del consell comarcal arribin a un altre acord i la formula per a definir el finançament de cada municipi sigui diferent», ha assegurat el president del consorci. Garcia ha insistit que es tracta d'una proposta «totalment tècnica» que «políticament es pot transformar» i «adoptar-la» en funció dels acords a què arribin els alcaldes.

La setmana vinent els consells de la Ribera d'Ebre i del Baix Ebre tenen previst reunir-se per tractar aquesta qüestió. «Esperem que d'aquí surti un acord, ens retornin el document que els vam passar amb l'acceptació i, així, poder garantir tots els tractaments», ha tancat Garcia.