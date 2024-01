La PDE alerta de que el proyecto para llevar agua del Ebro a los pantanos del Priorat «blinda el trasvase» en Reus

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) están "alarmados" con la propuesta de Acción Climática para abastecer el riego de apoyo del Priorat. Como ha denunciado el portavoz Manolo Tomàs, captar agua del Ebro para el Siurana, "un río desviado en Reus y el Baix Camp", supone "preservar, blindar y promocionar el trasvase actual, y suplir la carencia del Siurana con agua del Ebro". "Lo que nos lleva al consejero de manera sibilina y sutil es una confrontación de territorios", ha lamentado a Tomàs. Desde el Priorat, la Plataforma por el Río Siurana ha indicado que la solución por la comarca es no derivar agua en Riudecanyes y que sea el Priorat quien decida cuál os hace del agua.

La PDE alerta que la propuesta de que ha hecho Mascort desde Falset "no tiene nada que ver con la situación actual de sequía y escacez" porque es una obra "a tres años vista" y "se tiene que negociar con la CHE" para que la incluya en el nuevo ciclo de planificación hidrológica del río Ebro para 2027-2031, una posibilidad "factible" aunque no la consideran "conveniente". "Nos crea confusión esta propuesta actualmente, sabiendo que no lo aplicarán a corto plazo", ha remarcado al portavoz de la plataforma. "Es una forma moderna de hablar de trasvase", ha añadido.

La Plataforma está de acuerdo en utilizar agua "de la cuenca del Ebro dentro de la cuenca", pero no de cualquier manera. "Eso es un trasvase, aumenta la presión sobre el río y aumenta los usos del agua en términos agrícolas. No podemos estar de acuerdo", ha dicho Manolo Tomàs. La PDE señala que el Siurana es parte de la cuenca del Ebro pero es un río "desviado y una anomalía" que genera los problemas de escasez en el Priorat. "Si se soltara y cumpliera su función ambiental, llegar al Ebro, rellenaría los acuíferos y se podría hacer un uso agrícola", ha defendido.

En cambio, el delegado del Gobierno en las Tierras del Ebro, Albert Salvadó, ha asegurado que "en ningún caso", el agua del embalse del Siurana "se utilizará para bombardear agua en el pantano de Riudecanyes". "Es un proyecto necesario para garantizar agua a una parte de los campesinos de la cuenca del Ebro que hoy también están sufriendo los efectos de la sequía, ha defendido Salvadó. "Está previsto exclusivamente para agua de uso dentro de la cuenca del Ebro", ha insistido recordando el proyecto del Gover prevé que el agua del pantano de Riudecanyes provenga del agua regenerada de la depuradora de Reus.

Concordancia con el Priorat

Desde la Plataforma por el Río Siurana han afirmado que la propuesta de Acción Climática “es un proyecto hecho a golpe de talonario que demuestra la enorme distancia que hay entre la administración y las necesidades del territorio”, ha señalado uno de sus miembros, Oriol Ponti. En su opinión, “en el caso del Siurana la solución es bien sencilla: dejar de trasvasar agua a Riudecanyes y que sea el Priorat quien decida cuál os hace del agua, qué necesita el río, qué necesitan los pueblos y qué necesitan los regantes”, ha afirmado. Este martes, la entidad conjuntamente con el Gepec y otras organizaciones ecologistas expresarán su posicionamiento en una rueda de prensa.

Por otra parte, tanto la Comunidad de Regantes del Pantano de Riudecanyes como Unió de Pagesos por ahora han declinado valorar el proyecto. Les dos entidades han explicado que de momento no conocen los detalles y que el Departamento no los ha convocado a ninguna reunión.