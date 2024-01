La PDE alerta que el projecte per portar aigua de l’Ebre als pantans del Priorat «blinda el transvasament» a Reus

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) estan "alarmats" amb la proposta d'Acció Climàtica per a abastir el reg de suport del Priorat. Com ha denunciat el portaveu Manolo Tomàs, captar aigua de l'Ebre per al Siurana, "un riu desviat a Reus i el Baix Camp", suposa "preservar, blindar i promocionar el transvasament actual, i suplir la mancança del Siurana amb aigua de l'Ebre". "El que ens porta el conseller de manera sibil·lina i subtil és una confrontació de territoris", ha lamentat Tomàs. Des del Priorat, la Plataforma pel Riu Siurana ha indicat que la solució per la comarca és no derivar aigua a Riudecanyes i que sigui el Priorat qui decideixi quin us en fa de l'aigua.

La PDE alerta que la proposta que ha fet Mascort des de Falset "no té res a veure amb la situació actual de sequera i escassedat" perquè és una obra "a tres anys vista" i "s'ha de negociar amb la CHE" perquè la inclogui en el nou cicle de planificació hidrològica del riu Ebre per a 2027-2031, una possibilitat "factible" tot i que no la consideren "convenient". "Ens crea confusió aquesta proposta actualment, sabent que no l'aplicaran a curt termini", ha remarcat el portaveu de la plataforma. "És una forma moderna de parlar de transvasament", ha afegit.

La Plataforma està d'acord a utilitzar aigua "de la conca de l'Ebre dins de la conca", però no de qualsevol manera. "Això és un transvasament, augmenta la pressió sobre el riu i augmenta els usos de l'aigua en termes agrícoles. No hi podem estar d'acord", ha dit Manolo Tomàs. La PDE assenyala que el Siurana és part de la conca de l'Ebre però és un riu "desviat i una anomalia" que genera els problemes d'escassedat al Priorat. "Si se soltés i complís la seva funció ambiental, arribar a l'Ebre, reompliria els aqüífers i se'n podria fer un ús agrícola", ha defensat.

En canvi, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, ha assegurat que "en cap cas", l'aigua de l'embassament del Siurana "s'utilitzarà per bombejar aigua al pantà de Riudecanyes". "És un projecte necessari per garantir aigua a una part dels pagesos de la conca de l'Ebre que avui també estan patint els efectes de la sequera, ha defensat Salvadó. "Està previst exclusivament per a aigua d'ús dins de la conca de l'Ebre", ha insistit recordant el projecte del Govern preveu que l'aigua del pantà de Riudecanyes provingui de l'aigua regenerada de la depuradora de Reus.

Concordança amb el Priorat

Des de la Plataforma pel Riu Siurana han afirmat que la proposta d’Acció Climàtica “és un projecte fet a cop de talonari que demostra la enorme distància que hi ha entre l’administració i les necessitats del territori”, ha assenyalat un dels seus membres, Oriol Ponti. En la seva opinió, “en el cas del Siurana la solució és ben senzilla: deixar de transvasar aigua a Riudecanyes i que sigui el Priorat qui decideixi quin us fa de l’aigua, què necessita el riu, què necessiten els pobles i què necessiten els regants”, ha afirmat. Aquest dimarts, l’entitat conjuntament amb el Gepec i altres organitzacions ecologistes expressaran el seu posicionament en una roda de premsa.

Per altra banda, tant la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes com Unió de Pagesos per ara han declinat valorar el projecte. Les dues entitats han explicat que de moment no en coneixen els detalls i que el Departament no els ha convocat a cap reunió.