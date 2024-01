Acción Climática descarta llevar agua del Ebro a la área metropolitana

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La secretaria de Acción Climática, Anna Barnadas, ha afianzado que el Govern descarta la interconexión de las cuencas del Ebro y del Ter-Llobregat. "Les cuencas internas tienen que ser resilientes con el agua que hay y la que estamos generando", ha defendido.

Barnadas también ha descartado esta propuesta porque no se puede garantizar el uso futuro de la infraestructura que habría que construir. "La sequía no se marchará y no tiene sentido jugar con las aguas de unos y otros. Cada uno se tiene que adaptar a la que dispone", ha insistido. La secretaria de Acción Climática también ha asegurado que en caso de llegar al extremo de llevar agua en barcos en Barcelona, no "se estropeará ninguna cuenca ni territorio" y que "se validará" cuál es el origen "más apto" para coger el recurso.