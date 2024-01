Acció Climàtica descarta portar aigua de l'Ebre a l'àrea metropolitana

La secretària d'Acció Climàtica, Anna Barnadas, ha refermat que el Govern descarta la interconnexió de les conques de l'Ebre i del Ter-Llobregat. "Les conques internes han de ser resilients amb l'aigua que hi ha i la que estem generant", ha defensat.

Barnadas també ha descartat aquesta proposta perquè no es pot garantir l'ús futur de la infraestructura que caldria construir. "La sequera no marxarà i no té sentit jugar amb les aigües d'uns i altres. Cadascú s'ha d'adaptar a la que disposa", ha insistit. La secretària d'Acció Climàtica també ha assegurat que en cas d'arribar a l'extrem de portar aigua en vaixells a Barcelona, no "es malmetrà cap conca ni territori" i que es "validarà" quin és l'origen "més apte" per agafar el recurs.