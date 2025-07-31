Récord de España y final mundial para el tarraconense Carles Coll en los 200 braza

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

El tarraconense Carles Coll, vigente campeón del mundo en piscina corta, luchará por las medallas en los Mundiales de Singapur después de certificar este jueves su clasificación para la final de los 200 braza después de establecer un nuevo récord de España en las semifinales con un tiempo de 2:08.49 minutos.

Un sensacional crono que ha permitido a Coll rebajar en 1.20 segundos la anterior plusmarca nacional, en posesión de Melquiades Álvarez con un crono de 2:09.69 des del lejano año 2009.

Un tiempo que ha permitido al tarraconense, de 23 años, acceder a la final con la quinta mejor marca de todos los participantes a menos de medio segundo -0.48- del japonés Ippei Watanabe, que ha firmado el mejor registro de las semifinales con un tiempo de 2:08.01 minutos.

Más cerca se quedó Carles Coll, que se quedó a 5 centésimas, del neerlandés Caspar Corbeau, vigente subcampeón del mundo y bronce en los Juegos Olímpicos de París, que cerró el hipotético podio tras cerrar las semifinales en tercera posición con una marca de 2:08.44.

Diferencias que hacen soñar con la posibilidad de luchar por un podio al cual subió al peldaño más alto el mes de diciembre pasado en los Mundiales de piscina corta disputados en Budapest.

Y es que Coll, que estudia y entrena en los Estados Unidos bajo la dirección del español Sergi López en la Universidad de Virginia Tech, no es sólo un nadador de piscina de 25 metros, un formato que se adapta a la perfección al estilo del catalán y que tiene su punto fuerte en los volteos y subacuáticos.

Virtudes en qué sumar, por lo visto en estos Mundiales de Singapur, la fortaleza mental, después de sobreponerse a la incertidumbre en la cual ha vivido instalado en los últimos meses a causa de los problemas burocráticos surgidos para prolongar su estancia en los Estados Unidos.

Trabas que ya le impidieron participar en las pruebas de selección para los Mundiales disputadas el mes de junio pasado en Palma de Mallorca, lo cual obligó a los técnicos de la Federación Española a repescarlo para la cita universal de manera «excepcional».

Una decisión que no ha podido ser más acertada, como se ha comprobado con su clasificación para la final de unos 200 braza en la cual no había representación española desde los Mundiales de Roma 1994 en los cuales Joaquín Fernández accedió a la lucha por las medallas

«A la final tengo muchísimas ganas de competir, lo que más me gusta»



Después del éxito de hoy, Coll ha anunciado que a la final «saldrá a competir» por todo. «Es muy bonito ser entre los mejores del mundo y estoy con muchísimas ganas de mañana a la final competir, que es el que más me gusta», ha declarado Coll en declaraciones difundidas por la Federación Español de Natación.

«Sabía que lo iba a romper algún día. No pude ir en junio en el Open de España, donde creo que ya lo hubiera roto, pero hoy no me estaba fijando en tiempo, sino en la carrera y ha funcionado, así que mañana a la final volveré a hacer lo mismo,» ha cerrado Coll.