El tarraconense Carles Coll, atrapado a los Estados Unidos y con su presencia a los Mundiales de Singapur en riesgo

Uno de los grandes referentes del deporte tarraconense y actual campeón del mundo de 200 metros braza en piscina corta, Carles Coll, se encuentra en una situación comprometida que pone en peligro su participación en los próximos Campeonatos Mundiales de Natación de Singapur, que se celebrarán del 27 de julio al 3 de agosto.

Tal como ha adelantado La Vanguardia, el nadador del CN Sabadell, que se proclamó campeón mundial el pasado diciembre en Budapest, no podrá competir en los Triales españoles que se celebran entre el 11 y el 15 de junio en la piscina de Son Hugo, en Mallorca, decisión que deja su billete mundialista en manos de una carambola. Su ausencia es una baja de peso para la natación española, que confiaba en él para luchar por las medallas en Singapur.

Coll se encuentra actualmente en los Estados Unidos, donde ha completado recientemente sus estudios universitarios a Virginia Tech. Una vez graduado, el tarraconense solicitó el Optional Practical Training (OPT), una extensión del visado F1 que permite a los estudiantes internacionales permanecer en el país para hacer prácticas profesionales. No obstante, durante el proceso de tramitación de este permiso, los solicitantes no pueden abandonar territorio norteamericano, ya que si lo hacen pierden el derecho a volver mientras no se haya aprobado el visado.

Hasta este lunes, todavía hay un pequeño resquicio de esperanza para recibir el visto bueno del permiso, pero fuentes próximas al nadador admiten que ya es «casi imposible» que llegue a tiempo para viajar a Mallorca.

Aunque Coll tiene la mínima A en 200 braza, esta sólo será válida si ningún otro nadador lo alcanza durante los Triales de Mallorca. En caso de que dos o más nadadores la superen, el tarraconense quedaría fuera automáticamente. No obstante, la dirección técnica de la Real Federación Española de Natación (RFEN), encabezada por Santi Veiga, ya está al corriente del caso y valorará su inclusión una vez finalice la competición, en función de los resultados y de las marcas de los otros nadadores.

Además, en caso de que Coll pueda finalmente formar parte del equipo, la Federación podría incluso considerar añadirlo en la prueba de los 100 braza, donde no tiene la mínima A, siempre que ningún otro nadador cumpla los criterios establecidos.