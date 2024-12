Tarragona tiene un nuevo icono deportivo: Carles Coll se corona como campeón del mundo en Budapest

Publicado por Pep Santos Alasà Verificado por Creado: Actualizado:

El nadador tarraconense Carles Coll entró el pasado viernes en la historia del deporte por la puerta grande. El deportista, formado en el Club Nàutic Tàrraco, sorprendió al mundo en los Mundiales de piscina corta, celebrados en Budapest, Hungría.

Coll, que formó parte de la expedición olímpica española en París 2024, hizo historia rompiendo con 10 años de sequía española en los campeonatos de piscina corta y se llevó el oro en 200 metros braza con un tiempo de 2.01.55 minutos, marcando nuevo récord de España. Un oro que culmina un otoño sensacional para Coll, después de convertirse el mes de noviembre pasado en la gran estrella de los Campeonatos de España en el que batió cinco plusmarcas nacionales.

Coll volvió a hacer una gran actuación pocas horas más tarde, aunque no pudo volver a subir al podio en la final de los 100 estilos que disputó justo una hora después, después de concluir quinto, con un tiempo de 51.52 segundos. El nadador tarraconense siguió brillando durante el campeonato, sumando un total de nueve récords de España en piscina corta.

Entre estos, destaca el hito conseguido con el equipo de relevos masculino de 4x100 estilos, formado por Iván Martínez Sota (espalda), Carles Coll (braza), Mario Mollá (mariposa) y Luis Domínguez (crol). El cuarteto estableció una nueva plusmarca nacional con un tiempo de 3:24.39 minutos, superando con creces el anterior récord de 3:26.48, vigente desde el 2022. Pese a esta excelente marca, no pudieron acceder a la final por sólo quingentésimas, quedando detrás de Francia.

El mismo viernes, Coll explicó en unas declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación que: «Este mediodía en el hotel tenía una sensación rara, como sabía que podía hacerlo y cada vez que pensaba en los 200 braza se me ponían los pelos de punta y después cuando he llegado a la piscina se me han vuelto a poner los pelos de punta y aquí he sabido que alguna cosa grande pasaría».

«Cuando he tocado la pared y he visto que había quedado campeón del mundo no me lo creía. Ha sido muy surrealista todo» explicó antes de agradecer a «todas las personas que han estado involucradas en este proceso. Entrenadores, compañeros de equipo y sobre todo familia y amigos» concluyó.