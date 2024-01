Núria Castán gana la prueba inaugural del Freeride World Tour a Verbier

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

La rider de Almoster, Núria Castán estrenó la temporada del Freeride World Tour con una victoria en Verbier. Esta no fue una victoria cualquiera, porque Castán volvió a la montaña en la cual, el último mes de abril fue víctima de un alud que la dejó más de diez minutos enterrada bajo la nieve.

Castán comentaba que «era un día emocional para mí después del alud que me sepultó el año pasado. Estoy contenta de haber hecho una buena ronda. Me ha salido el que yo quería, que ha sido muy técnica y con un gran salto. He afrontado mis miedos, pero he finalizado sin problemas, y en primera posición. Mi intención es disfrutar, pero ser campeona del FWT es mi objetivo»

La snowboarder catalana volvía a la competición después de ser 2.ª en el Qualifier 2023. El deportista acumula más de 32 podios entre FWT Pro, Qualifier y Júnior, y tiene un excelente recuerdo de la primera edición del FWT de Vaquèira en 2022 dónde se hizo con la plata.