Núria Castán guanya la prova inaugural del Freeride World Tour a Verbier

La rider d'Almoster, Núria Castán va estrenar la temporada del Freeride World Tour amb una victòria a Verbier. Aquesta no va ser una victòria qualsevol, perquè Castán va tornar a la muntanya en la qual, el darrer mes d'abril va ser víctima d'una allau que la va deixar més de deu minuts enterrada sota la neu.

Castán comentava que «era un dia emocional per a mi després de l'allau que em va sepultar l'any passat. Estic contenta d'haver fet una bona ronda. M'ha sortit el que jo volia, que ha estat molt tècnica i amb un gran salt. He afrontat les meves pors, però he finalitzat sense problemes, i en primera posició. La meva intenció és gaudir, però ser campiona del FWT és el meu objectiu»

La snowboarder catalana tornava a la competició després de ser 2a en el Qualifier 2023. L'esportista acumula més de 32 podis entre FWT Pro, Qualifier i Júnior, i té un excel·lent record de la primera edició del FWT de Vaquèira en 2022 on es va fer amb la plata.

