El Nàstic quiere celebrar el 140.º aniversario ganando al Antequera

El Nàstic de Tarragona tiene el domingo un día muy especial. La entidad grana celebra su 140.º aniversario con una jornada llena de actos que tiene como plato principal el duelo contra el Antequera a las 16 horas. Este es un duelo señalado también por lo que significa. Los grana necesitan un buen resultado para alargar las sensaciones conseguidas contra el Atlético Madrileño y alejarse de la parte baja. Además, lo hará contra el equipo que inició la crisis de resultados.

El conjunto grana sabe de primera mano los peligros del Antequera. En la primera vuelta, el Nàstic llegaba al duelo después de ganar con contundencia a todo un Cartagena. Un triunfo que tendría que haber dado alas, pero que acabó con el equipo estrellándose con un 4-2 en el Maulí en el último duelo de la temporada. Este particular accidente fue el primer escaló del descenso a los infiernos para el conjunto grana. Parralo reconoció que la derrota afectó más de lo esperado a un Nàstic que encadenó cuatro derrotas consecutivas hundiéndose así en una crisis en todos los estamentos. El domingo, este partido supondrá una motivación extra a un equipo que se ganó un impulso contra el Atlético Madrileño.

Con respecto al conjunto andaluz, la dinámica iniciada después de vencer el Nàstic fue totalmente opuesta. Los de Abrahán Paz han conseguido 18 de 24 puntos posibles y tienen todavía un partido aplazado para disputar. Esta racha los sitúa octavos, pero con la posibilidad de entrar en la zona de play-off según el desenlace del resto de duelos aplazados.

En este tiempo, el Antequera ha brillado especialmente fuera de casa. Los andaluces han asaltado los campos del Hércules, Marbella y Teruel, todos con un resultado efectivo de 0-1. Sólo han perdido un partido por 2-1 contra el Alcorcón. Esta efectividad llega de una línea defensiva reforzada con el joven del Betis Félix Garreta, pero también del nivel de sus atacantes.

En el partido en el Maulí, el extremo Ousama Siddiki fue la gran amenaza. Él solo arrancó la defensa del Nàstic como quiso, anotando un doblete. En el resto de partidos fuera de casa ha sido clave. De hecho, sirvió el gol de la victoria tanto contra el Hércules como el Marbella. Con todo, los andaluces llegan a Tarragona después de encajar una dolorosa derrota contra el Europa por 0-2, así que también afrontan el duelo como un impulso para no perder comba de cara a las posiciones punteras.

Más herramientas que nunca

Cristóbal Parralo tendrá un bendecido dolor de cabeza a la hora de preparar el duelo del domingo. La victoria contra el Atlético Madrileño reforzó el medio del campo formado por Mángel, Gelardo y Pol Cid, y también dio alas al pobletà Manuel Pavón. Ahora, el técnico recupera a los habituales titulares Marc Montalvo y Óscar Sanz y tendrá que escoger las piezas adecuadas para mantener la dinámica. Quien sí que estará será Ander Zoilo, que le birló la posición a Delgado con dos asistencias que lo premiarán con la continuidad en el Nou Estadi Costa Daurada.