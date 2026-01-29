FÚTBOL
Aitor Gelardo, Hugo Pérez y Ander Zoilo, presentados como aire fresco para el Nàstic
Dos de ellos ya han debutado con la camiseta grana
El Nàstic presentó ayer los tres fichajes de invierno Aitor Gelardo, Hugo Pérez y Ander Zoilo. Los tres jugadores representan un aire fresco y dos de ellos ya han debutado con la camiseta grana.
Gelardo llega como uno de los escuderos de Parralo «el año pasado extraje mi mejor rendimiento gracias a él». Pérez apuntó que «me sentí bien y vengo a aportar el máximo». Finalmente, Zoilo destacó que «soy un lateral con mucho recorrido y no se me supera fácilmente en defensa».