Aitor Gelardo, Hugo Pérez y Ander Zoilo, presentados como aire fresco para el Nàstic

El Nàstic presentó ayer los tres fichajes de invierno Aitor Gelardo, Hugo Pérez y Ander Zoilo. Los tres jugadores representan un aire fresco y dos de ellos ya han debutado con la camiseta grana.

Gelardo llega como uno de los escuderos de Parralo «el año pasado extraje mi mejor rendimiento gracias a él». Pérez apuntó que «me sentí bien y vengo a aportar el máximo». Finalmente, Zoilo destacó que «soy un lateral con mucho recorrido y no se me supera fácilmente en defensa».