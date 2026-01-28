El secretario técnico del Nàstic, Sergi Parés: «Los que tienen que sacar adelante eso son los jugadores que tenemos aquí»

«En diciembre se pueden mejorar y arreglar cosas, pero el que realmente nos da el sentido es la gente que tenemos aquí. El objetivo principal es sacar la mejor versión de los jugadores que tenemos, porque son los que tienen que tirar eso adelante», destacaba al secretario técnico Sergi Parés. Claro y catalán: no se pueden hacer milagros en enero, pero sí que añadir nuevas herramientas que aportando más sentido al todo. De momento, han entrado Zoilo, Pérez y Gelardo y el club no cierra la puerta a conseguir uno o dos refuerzos más, uno en la parte ofensiva y el otro a la defensiva antes de que el mercado se cierre oficialmente a la medianoche del 2 de febrero.

La presentación de Gelardo, Zoilo y Hugo Pérez sirvió para hacer una pequeña nueva presentación de Sergi Parés al cargo de la recta final del mercado de invierno. De momento, descartado Aleix Coch a la defensa, Parés apuntaba que «intentaremos mejorar la parte ofensiva y la parte defensiva, pero vamos a ver cómo evoluciona el mercado». La intención es incorporar gente, pero el club es muy consciente de que si se quiere otro sénior, se tiene que tramitar una nueva baja. En esta situación y taponando la rampa de salida están Juncà y Kaptoum, dos jugadores que, según Parés «tienen ofertas y estamos esperando que las acepten». De momento, todavía cobran del club aunque no tienen ficha para jugar.

Ante la situación de parálisis total que hay en el club, lo que hay es la confianza llena en la plantilla actual. De hecho, Sergi Parés va lo mostraba indicando que «cuando coja una línea de viento a favor el equipo volará, nosotros tenemos que ayudar a que eso pase añadiendo tranquilidad y confianza al proyecto».

El Nou Estadi es una plaza complicada y el escudo del Nàstic pesa mucho a los jugadores. Parés subrayaba eso como una de las causas de la situación «Muchos jugadores son nuevos, son jóvenes y el Nàstic es un club con historia y responsabilidad con el plus añadido que eso supone en la competición». Además añadió que «la dinámica ha sido difícil y más viniendo del partido contra el Cartagena, quizás lo mejor de la temporada. Contra el Ibiza hicimos una buena primera parte y en la segunda la ansiedad de todo y no perder hizo que se mostrara un nivel más bajo. Lo que queremos es encontrar la mejor versión de todos».

Que se pueda llegar a medianoche del lunes con un refuerzo, dos o ninguno, queda pendiente, pero queda claro que el mensaje y la confianza de la directiva son que el equipo actual vuelva a funcionar.