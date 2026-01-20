Oficial: Hugo Pérez ficha por el Nàstic para reforzar la defensa grana

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Gimnàstic de Tarragona y el RCD Espanyol llegan a un acuerdo para la cesión de Hugo Pérez Balderas (Barcelona, 16 de diciembre de 2002) hasta 30 de junio de 2026.

El central catalán llega a Tarragona después de finalizar su vinculación con la SD Huesca, equipo de LaLiga Hypermotion donde ha disputado la primera mitad de la presente temporada. El futbolista se formó a las categorías inferiores RCD Espanyol. En su trayectoria también ha defendido los intereses de los filiales del CD Alavés y el Villarreal CF; precisamente al conjunto groguet disputó tres campañas, dos de estos, la 22-23 y 23-24, a la categoría de plata.

La nueva incorporación del Nàstic aportará solidez defensiva al equipo entrenado por Cristóbal Parralo. Entre sus cualidades destaca por su contundencia y buena colocación en la retaguardia; además de ofrecer una buena salida de pelota y altas prestaciones en el juego aéreo con sus 1,89 m de altura.

Mañana, a partir de las 10.30 h, el jugador seguirá el plan de trabajo semanal del equipo ejercitándose en las instalaciones grana. En los próximos días se realizará la presentación oficial.