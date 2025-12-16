Marcos Baselga, el general que dirige a la brigada de ataque del Gimnàstic de Tarragona

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Marcos Baselga fue uno de los grandes fichajes del Club Gimnàstic este verano. Un delantero experimentado en la categoría y traído a Tarragona para hacer olvidar las recientes grandes figuras de ataque y ser el general que dirija la ofensiva de los grana. Después de un inicio de temporada irregular a causa de molestias en el isquiotibial derecho, el punta ya ha recuperado su mejor versión en el verde. Así se demostró en el partido contra el Cartagena, donde firmó una jugada personal de alta calidad y una definición de categoría.

Si Baselga funciona, el Nàstic funciona. Con el delantero en el once titular, el conjunto grana sólo ha perdido un partido, el 1-2 contra el Alcorcón. En los otros ocho partidos que ha sido titular, seis han acabado con victoria y dos con empate.

Más allá del gol

También hay que mencionar que las cifras goleadoras todavía no son excelsas, ya que Baselga sólo ha registrado dos goles en la liga. Pero su juego va más allá. El punta grana juega bien de espaldas y ayuda mucho en la salida de pelota desde detrás. En partidos grises donde el juego asociativo no ha brillado, como en el partido en Vila-real, Baselga ha sido un buen recurso para generar peligro, limpiar la salida de pelota o conseguir faltas en campo contrario. Fruto también de su calidad y juego asociativo, llegó su primera asistencia liga ante el Sevilla Atlético.

¿Quién será el aliado?

La afición grana confía en Baselga y Cristóbal Parralo también. El aragonés ha encadenado cinco titularidades consecutivas y por ahora la única duda es quien lo acompañará en el ataque. Aquí, parece que la batalla por la posición está servida entre Alex Jiménez y Cedric. El delantero nigeriano no jugó ante el Cartagena y sólo salió ocho minutos en Sevilla. En los últimos cuatro partidos no ha sido titular y parece haber perdido la confianza del técnico andaluz. En cambio, Alex Jiménez ha sumado titularidades. El Nàstic apuesta por el dinamismo y la presión alta, donde Jiménez encaja mejor.