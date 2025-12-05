El técnico del Nàstic, Cristóbal Parralo, salió con un regusto amargo después de la victoria de su equipo contra el Sevilla Altético. «Hemos hecho una gran primera mitad, hemos conseguido una buena ventaja y en la segunda parte, entre las molestias y problemas hemos acabado sufriendo demasiado», valoraba al entrenador.

El equipo supo sufrir, pero Parralo no se mostró muy convencido: «Llevábamos una línea muy controlada y cuando el partido se descontrola desde el banquillo he sentido impotencia, buscaba soluciones, y nos ha costado. Estoy contento por los tres puntos, nos animan a seguir trabajando».

Los problemas han venido con las lesiones, dos han forzado cambios como son el caso de Óscar Sanz y David Alba: «Tienen problemas musculares que esperaremos la valoración con las pruebas médicas. Han sido cambios obligados y esperamos que no sea nada».

Hubo un nombre propio en el partido: Juanda Fuentes. El colombiano se reivindicó y Parralo destacó que «ha hecho lo que tiene que hacer: salir y demostrar que puede jugar. Soy exigente con él, porque sé que es capaz de más. Ha hecho una gran primera mitad y tiene capacidad para recuperarlo con una gran segunda mitad también».