El Hércules de Beto Company se presenta a un duelo de equipos en ascenso

El Nàstic de Tarragona y el Hércules de Alicante se dan cita en el Nou Estadi para protagonizar un duelo de alto voltaje. Dos proyectos que están llamados a luchar por el ascenso de la categoría que, ahora mismo, se encuentran en proceso de crecimiento con nuevos entrenadores en el banquillo. De hecho, sólo hay un punto de diferencia entre los dos equipos en la tabla. El choque de dos históricos que ahora, con eso, salpimientan un duelo que se presenta de alta intensidad.

Beto Company vuelve al Nou Estadi en el que será el segundo duelo en el banquillo alicantino. El vallense ya se estrenó como entrenador en terreno tarraconense en el duelo de Copa Cataluña con el Andorra que acabó con victoria visitante. Ahora, lo hará con un equipo que no ha tenido su mejor inicio de temporada, aunque tiene una plantilla llena de jugadores peligrosos.

Quien no estará será su estrella. Oriol Soldevila, el Jaume Jardí del conjunto alicantino, se rompió la ligamento cruzado y se perderá el resto de la temporada. Este fue un obstáculo más de un equipo que falla, precisamente, en su capacidad goleadora. Slavy y Fran Sol son sus dos arietes, pero sólo el primero se ha estrenado con un gol y fue la semana pasada.

Los dos son jugadores de experiencia contrastada, Slavy sumó 7 goles en 18 partidos el curso pasado y 13 con el Unionistas hace unas temporadas. Por otra parte, Sol es un veterano con el gol en la sangre, pero que todavía no ha visto puerta. Como curiosidad, este fue, también, la segunda opción de los alicantinos después de que el Nàstic les cogiera a Cedric el último mercado de fichajes.

Lo que sí que funciona son las bandas. Unai Ropero y Jeremy de León han demostrado ser unas balas y un quebradero de cabeza para los laterales rivales. Además, también se suman al ataque los laterales, con el exgrana Javi Jiménez por la izquierda que también volverá al Nou Estadi. El resto de nombres figuraron el año pasado también entre los destacados de la categoría, como Bolo, hijo del exjugador grana, que lidera la defensa y Ben Hamed como equilibrador en medio del campo.

Punto débil e incógnita

El gran punto débil del Hércules que arrastra desde la época del exentrenador Rubén Torrecilla son los partidos fuera de casa. El conjunto alicantino todavía no sabe lo que es ganar lejos de su estadio. De hecho, sólo han sumado un punto de los 18 posibles que se consiguió al último minuto en el campo del Antecarcome.

Lejos del Rico Pérez sólo han marcado cuatro goles y han recibido once. La temporada pasada no fue mejor, porque sólo ganaron tres duelos y fueron el segundo peor equipo a domicilio.

Con el cambio de entrenador, siempre está la incógnita del cambio. La apuesta de Beto Comany siempre es luchar y ganar protagonismo en todos los partidos, así que se espera un Hércules proactivo que se encontrará un Nàstic que también necesita demostrar más.

Después del empate contra el Villarreal B, los grana quieren volver al camino de la victoria y mostrar la evolución hacia el fútbol agresivo y valiente prometido por Parralo.