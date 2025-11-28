Beto Company, el técnico vallense que tiene pasada grana y volverá al Nou Estadi

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Albert Beto Company (Valls, 1979) volverá al Nou Estadi el domingo con el Hércules. Nunca se estrenó en el templo grana, pero sí que guarda relación con el equipo al haber crecido como entrenador en el club. Company entrenó al Juvenil A del Nàstic y también al filial, la Pobla de Mafumet hasta el 2020.

Company se formó en el territorio, entrenando en el Reus B y la UE Rapitenca mientras compaginaba los banquillos con su trabajo en el Ayuntamiento de Amposta. El año pasado su destino cambió al convertirse en el segundo entrenador del Andorra. A media temporada cogió las riendas del equipo y alcanzó el ascenso al equipo de Gerard Piqué, que no contó con él para esta temporada.

Company fue uno de los favoritos de la afición para sustituir a Luis César, aunque no llegó a entrar en la disputa. Ahora, vuelve al Nou Estadi con el Hércules.